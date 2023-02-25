Девять пациентов из Степанакерта отправлены на лечение в Армению

25 февраля 2023, 00:01

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По Лачинскому коридору в сопровождении представителей Международного Красного креста на лечение в Армению выехали девять человек. С начала блокады перевезены 124 пациента, нуждающихся в специализированном лечении.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Периодически в непризнанную республику прекращается подача газа, последний раз она была прервана 15 февраля. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 75-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Международного комитета Красного Креста на 17 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 115 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, в том числе 113 человек - при участии Минздрава и два пациента - по просьбе родных.

24 февраля при посредничестве Международного комитета Красного Креста, девять пациентов с онкологическими заболеваниями и с патологией, требующей срочного хирургического вмешательства, были перевезены в различные специализированные медицинские центры Республики Армения, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

В ведомстве проинформировали, что еще девять пациентов после лечения в Армении сегодня вернулись в Нагорный Карабах.

В МККК в Нагорном Карабахе добавили, что с начала блокады при посредничестве и сопровождении МККК, в Армению перевезены 124 тяжелобольных.

Пять детей находятся в отделении для новорожденных и реанимационном отделении детской больницы, шесть взрослых пациентов находятся в реанимационном отделении, состояние троих из них, оценивается как крайне тяжелое, сообщили в оперштабе правительства Нагорного Карабаха.

За время блокады, по состоянию на 24 февраля, 720 человек были лишены возможности пройти хирургическое лечение, так как для экономии медикаментов прекращены все плановые операции, добавили в оперштабе.

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