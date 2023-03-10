16 пациентов перевезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

10 марта 2023, 19:44

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За время блокады Лачинского коридора миссия Красного Креста в Нагорном Карабахе перевезла в Армению для специализированного лечения более 170 больных.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Лачинском коридоре пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 26 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 129 тяжелобольных пациентов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 89-е сутки.

10 марта при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, 16 больных с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так же с патологиями, требующими срочного хирургического вмешательства, были перевезены в различные специализированные медицинские центры Республики Армения из ЗАО "Республиканский медицинский Центр" министерства здравоохранения Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

13 пациентов, в рамках государственного заказа направленные на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись в нагорный Карабах, указано в сообщении.

За все время блокады Лачинского коридора при посредничестве и сопровождении миссии в Армению перевезен 171 пациент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в карабахском отделении Международного Красного Креста.

В медицинских учреждениях непризнанной республики "два ребенка находятся в отделении неонатологии и реанимации детского медобъединения «Аревик», восемь пациентов - в реанимационном отделении Республиканского медцентра, четверо из которых в крайне тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве непризнанной республики.

С начала блокады в Нагорном Карабахе отменены все плановые операции, чтобы сохранить запас медикаментов для выполнения экстренных операций. В целом, за почти три месяцы блокады, в Арцахе 820 граждан были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций, отметили в ведомстве.

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