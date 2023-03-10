Блокада Лачинского коридора продолжается 89-е сутки

10 марта 2023, 08:55

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Жители Азербайджана 89-е сутки держат в блокаде Нагорный Карабах, перекрыв Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую непризнанную республику с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года заблокировали Лачинский коридор. Они потребовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств и продуктов. Власти ввели талоны на продовольствие, однако эти мера не смогли предотвратить рост цен. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 26 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 129 тяжелобольных пациентов. 7 марта группа активистов заблокировала входы в аэропорт Степанакерта, где располагается база миротворцев. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств.

Заблокировавшие дорогу активисты беспрепятственно пропустили девять автомобилей Международного комитета Красного Креста, сообщило сегодня агентство report.az. Среди этих автомобилей, по данным издания, восемь легковых и один грузовой.

"Азербайджан уже три месяца держит в блокаде Арцах, а это, по сути, одна из разновидностей войны или, по меньшей мере, способ применения силы... если бы арцахцы попытались разогнать псевдоактивистов, то вооруженные силы Азербайджана начали бы атаку, что показывает, что блокада является лишь острием проводимой всем государством политики", - написал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" в своем посте "Новая азербайджанская диверсия в Карабахе".

Напряженность вокруг Нагорного Карабаха растет, но в первую очередь на дипломатическом уровне, а серьезной военной конфронтации Баку постарается избежать, учитывая угрозу санкций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване и Степанакерте.

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