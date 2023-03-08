Акция протеста в Степанакерте. 8 марта 2023 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=6t5Zd9NBEv4

08 марта 2023, 13:47

Карабахские активисты возобновили акцию протеста у базы миротворцев

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Активисты в Степанакерте второй день проводят акцию протеста у входа на базу российских военных, требуя от миротворцев исполнения обязательств.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта после похорон погибших при обстреле полицейских группа активистов заблокировала входы в аэропорт Степанакерта, где располагается база миротворцев. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств. После встречи госминистра Гургена Нерсисяна с миротворцами, а затем с протестующими активисты разблокировали здание аэропорта и прекратили акцию.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. 6 марта Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести войска из Карабаха.

Группа жителей Нагорного Карабаха сегодня возобновила акцию протеста у главного входа на базу российских миротворцев. Протестующие требуют полноценного выполнения миротворцами своих обязательств, сообщает News.am.

Протестующие подчеркнули, что не выступают против российских миротворцев, но требуют выполнения миротворцами своих обязательств. "Мы хотим, чтобы вы обеспечили нам мир, сделайте что-нибудь, решите вопрос. Мы говорим россиянам: выполняйте свои обязанности, а если не можете, то скажите нам", - приводит издание слова организатора акции Давида Каграманяна.

Издание опубликовало видеосюжет с места акции. На кадрах видно, что на месте акции собрались несколько десятков мужчин и женщин разного возраста, в кадре также видны дети.

Некоторые из протестующих держат плакаты с надписями на русском и английском языках: "Где вы – там мир?", "Нам нужны истинные миротворцы!", следует из опубликованного видео.

Минобороны России, по состоянию на 13.44 мск, не прокомментировало на своем сайте требования участников акции.

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Примечание:

"Блокада Лачинского коридора помешала строительству жилья для вынужденных переселенцев", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Оппозиция в Степанакерте потребовала у миротворцев отреагировать на обстрел карабахских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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