Участник акции протеста у здания аэропорта Степанакерта. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

07 марта 2023, 22:48

Акция активистов в Карабахе прекращена после встречи с госминистром

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После встречи госминистра Нагорного Карабаха Гургена Нерсисяна с миротворцами, а затем и участниками акции протеста, активисты разблокировали здание аэропорта, а миротворцы сняли ограничения на передвижение по близлежащей трассе.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов после похорон погибших при обстреле полицейских заблокировала входы в Степанакертский аэропорт, где располагается командование российского миротворческого контингента. Участники акции потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств. Миротворцы ограничили проезд по трассе, которая проходит близ здания аэропорта, рассказали участники акции.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории Нагорного Карабаха войска. Несколько тысяч человек пришли сегодня на похороны полицейских Армена Бабаяна, Давида Даниеляна и Арарата Гаспаряна, погибших в перестрелке с азербайджанскими военными, сообщили в МВД.

Акция у Степанакертского аэропорта, где базируется командованием РМС, завершилась в 20.00 часов по местному времени.Все входы в аэропорт и автомагистраль Аскеран-Степанакерт были разблокирована после встречи с госминистра Нагорного Карабаха с миротворцами, а после и с участниками акции.

После 18 часов, к Степанакертскому аэропорту приехал госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. После встречи с командованием российского миротворческого контингента, Нерсисян встретился с участниками акции, после чего выезды и въезды в Степанакертский аэропорт были разблокированы, а дорога Аскеран-Степанакерт полностью освобождена для передвижения автомобилей.

Один из инициаторов протестной акции Давид Каграманян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что акция длилась несколько часов, как и было запланировано, однако представители командования миротворцев не вышли к протестующим.

"Наши плакаты с призывами российской стороной были сфотографированы и сняты на виде. Кроме того, госминистр также передал командованию российского миротворческого контингента наши требования. И мы надеемся, что миротворцы сделают все возможное, чтобы азербайджанская сторона прекратила диверсии, а также было обеспечено мирное и безопасное проживание народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") как зафиксировано в трехстороннем документе от 9 ноября 2020 года", - заметил Каграманян.

Участница акции Сосе Баласанян заявила, что жители Нагорного Карабаха не должны молчать. "Российские миротворцы должны выполнять свои обязанности. Если они не в состоянии, то обязаны признаться в этом, и тогда мы подумаем , какие у нас есть варианты, чтоб сохранить жизнь наших детей и нашу Родину", - сказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла"

С ней согласилась Кристин Балаян. "Нельзя было молчать, и все время надеяться, что азербайджанская сторона одумается, российская сторона будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, а наши власти будут вместе с народом", - подчеркнула она.

Примечание:

"Баку потребовал вывести армянских военных из Нагорного Карабаха", "Блокада Лачинского коридора помешала строительству жилья для вынужденных переселенцев", "Оппозиция в Степанакерте потребовала у миротворцев отреагировать на обстрел карабахских силовиков".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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