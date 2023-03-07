Тысячи человек пришли проститься с погибшими полицейскими в Нагорном Карабахе

07 марта 2023, 13:13

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Несколько тысяч человек пришли на похороны полицейских Армена Бабаяна, Давида Даниеляна и Арарата Гаспаряна, погибших в перестрелке с азербайджанскими военными, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории Нагорного Карабаха войска.

В церкви Св. Акопа в Степанакерте сегодня утром началась церемония прощания с погибшими полицейскими Арменом Бабаяном, Давидом Даниеляном и Араратом Гаспаряном. "В 12.00 (11.00 мск) из церкви началась траурное шествие. Похороны Армена Бабаяна и Давида Даниеляна состоятся 7 марта в братском Мемориальном комплексе Степанакерта, Арарат Гаспарян похоронен в селе Норагюх Аскеранского района, где он родился", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, попрощаться с погибшими 6 и 7 марта пришли пришли несколько тысяч человек. "По требованию населения, гробы с телами полицейских были установлены в церкви Св. Акопа в Степанакерте, где 6 марта началась церковная панихида, и люди имели возможность попрощаться с погибшими", - добавил Тадевосян.

Следственный комитет Нагорного Карабаха по факту инцидента, произошедшего 5 марта, возбудил дело по ст. 415-й УК (нападение с целью дестабилизации внутренней обстановки иностранного государства, уничтожение людей, причинение им телесных повреждений [...] - международный терроризм), сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент произошел 5 марта около линии соприкосновения в шести-семи километрах от Степанакерта, уточнил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Заявления Баку о якобы имеющих место поставках оружия из Армении являются лишь оправданиями, которыми Азербайджан пытается скрыть свои преступления", - сказал министр, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По словам Нерсисяна, азербайджанские военные в тот день обратились к российским миротворцам и "попросили помочь прекратить огонь, чтобы получить возможность вывести раненых и тела погибших". "Благодаря оперативной реакции миротворцев удалось спасти жизнь одного из арцахских (карабахских) полицейских. На теле одного из погибших полицейских было обнаружено более 20 огнестрельных ранений", - цитирует Нерсисяна телеграмм-канал Artsakh Deily.

В Медцентре в Степанакерте сообщили, что "состояние здоровья офицера полиции, получившего ранение в результате диверсии 5 марта, оценивается как стабильно тяжелое, со слабой положительной динамикой".

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