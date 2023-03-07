Карабахские активисты потребовали встречи с российскими миротворцами

07 марта 2023, 16:48

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Группа активистов заблокировала входы в Степанакертский аэропорт, где располагается командование российского миротворческого контингента. Они потребовали встречи с командованием и исполнения миротворцами своих обязательств.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке в полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных. Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории Нагорного Карабаха войска. Несколько тысяч человек пришли сегодня на похороны полицейских Армена Бабаяна, Давида Даниеляна и Арарата Гаспаряна, погибших в перестрелке с азербайджанскими военными, сообщили в МВД.

Сегодня в 15.00 (14.00 мск) после панихиды по офицерам полиции, погибшим 5 марта, группа молодых людей собралась в Степанакерте у памятника "Мы — наши горы". Оттуда они на машинах направились в Степанакертский аэропорт, где расположено командование российского миротворческого контингента. Участники акции в 15.40 (14.40 мск) по местному времени заблокировали входы и выходы в Степанакертский аэропорт, перекрыв проезд автомобилям, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла". По их словам, они намерены встретиться с командованием российского миротворческого контингента, чтоб огласить требования.

Цель мирной акции - потребовать от российского миротворческого контингента выполнения своих обязательств ,согласно трехстороннему договору от 9 ноября 2020 года, заявил "Кавказскому узлу" один из инициаторов акции, военный фотограф Давид Каграманян. "Мы требуем чтоб миротворцы обеспечили мир и безопасность населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Если они не в состоянии это сделать, то пусть признаются, и тогда мы обратимся к международным миротворцам, для обеспечения нашей безопасности", - сказал активист.

По его словам, "за два послевоенных года, у нас только потери территорий, человеческих жизней, почти три месяца блокады". "То, что случилось 5 марта, убийство наших полицейских , дает нам серьезные сомнения в деятельности миротворцев РФ. С любым из нас, независимо от деятельности, может случится такое. Поэтому, пока не поздно, нам надо бить тревогу ", - сказал Каграманян.

По данным на 16.15 мск, участники акции продолжают блокировать входы, и ждать встречи с командованием миротворцев.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана с 12 декабря блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов.

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