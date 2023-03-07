Лачинский коридор остается заблокированным 86-е сутки

07 марта 2023, 10:58

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Жители Азербайджана 86-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того, как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 5 марта власти Нагорного Карабаха объявили о введении регулирования их стоимости.

С приходом весны в Нагорном Карабахе повысилась температура воздуха, но проблемы с отоплением сохраняются, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "В Степанакерте продолжаются перебои с электричеством, свет выключат на час через каждые три часа, хорошо хоть подачу газа не перекрывают. Система выдачей талонов привела к тому, что на фрукты и овощи есть две цены, по талонам цена прежняя, без талонов втрое дороже. Все подорожало – это факт", – написал он 1 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают проводить в Лачинском коридоре акцию протеста с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция длится 86-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору шести грузовым и двум легковым машинам Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил сегодня Report.az.

Напомним, жители Армении с 14 декабря 2022 года требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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