Жители Степанакерта пожаловались на дороговизну и дефицит продуктов

12 марта 2023, 01:24

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Правительство Нагорного Карабаха приняло решение регулировать цена на овощи и фрукты, которые продаются без талонов. В магазинах очень сложно найти продукты, которые продаются по талонам, остальные товары очень дорогие, отметили жители Степанакерта.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты. В первый же день за ними выстроились очереди. 18 февраля началась выдача новых талонов на расширенный перечень товаров, в том числе на овощи, фрукты и стиральный порошок. 5 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести регулирование цен на товары.

В Нагорном Карабахе 7 марта принят «специальный порядок обращения товаров», в соответствии с которым продавать овощи и фрукты хозяйствующие субъекты смогут после установления цен правительством, сообщила пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

10 марта в Нагорном Карабахе на заседании Государственной комиссии по регулированию государственных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха, с учетом решения «Об установлении особого порядка обращения товаров, в том числе цен реализации и контроля со стороны государственных органов», была утверждена «методика расчета предельно допустимых розничных цен на товары, реализуемые на территории Республики Арцах (Нагорный Карабах)».

Днем ранее для хозяйствующих субъектов правительство провело семинар, в ходе которого были представлены порядок контроля процесса обращения товаров, сообщает местное Общественное радио Нагорного Карабаха.

В частности, перед организацией процесса реализации продукции предприниматели должны предварительно представить в Комиссию по регулированию государственных услуг и экономической конкуренции список всех товаров, которые они намерены продавать. Комиссия в течение 24 часов установит максимальную цену на их реализацию на рынке, учитывая все расходы предпринимателя. Соответствующий документ, предоставленный комиссией, будет вывешен в торговой точке на видном месте.

В ходе семинара было отмечено, что данное решение не относится к продуктам питания, которые продаются по талонам. За нарушение специального порядка обращения товаров к хозсубъектам будут применяться административные штрафы в размере от 500 000 до 1 000 000 драмов (от 1280 до 2570 долларов).

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян заявил, что «из-за весенних посевных в республике могут быть случаи нехватки овощей».

«Ряд продуктов питания первой необходимости в республике продолжает предоставляться потребителям по системе талонов, которые были розданы гражданам за февраль-март 2023 года. Учитывая важность и срочность весенних работ, государство уделяет им приоритетное внимание, поэтому иногда бывают случаи нехватки овощей. Пожалуйста, поймите ситуацию. В условиях экономической блокады государственные органы продолжают принимать все меры для обеспечения минимальных условий внутренней жизни государства, исходя из приоритетов и вопросов, требующих безотлагательного решения», - цитирует словам Нерсисяна местная правительственная газета.

«Продукты питания, медикамента и другие товары первой необходимости, доставляется усилиями МККК и МК РФ. Более чем 35 600 тонн товаров первой необходимости могло быть доставлено в Арцах (Нагорный Карабах) в условиях отсутствия блокады. Между тем в настоящее время доставляется лишь незначительная их часть, около 2 530 тонн товаров, большинство из которых - продукты питания и медикаменты», - сообщил 11 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Информационного штаба Нагорного Карабаха.

Он также отметил, что, «учитывая нехватку продовольствия, в Арцахе (Нагорном Карабахе) с 20 января действует специальная талонная система, в рамках которой в ограниченном объеме продаются макароны, гречка, рис, сахар, масло, фрукты, овощи, яйца, а также непродовольственные товары: стиральный порошок».

Сотрудник штаба также напомнил, что Азербайджан 10 марта перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Что касается электричества, то, по его словам, "объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем потребление". "Водные ресурсы Сарсангского водохранилища постепенно сокращаются, с 10-о января республика перешла на двухчасовые веерные отключения, с 17-о января - на четырехчасовые, а с 21-о января - на шестичасовые отключения электроэнергии", - добавил он.

Владелец торговой точки на проспекте Маштоца Анаит А. сказала корреспонденту "Кавказского узла", что пока еще не решила, открывать ли точку в условиях нововведения властей.

«Во время блокады мы не смогли продолжать работу магазина, так как не могли привозить овощи и фрукты из Армении. Наш небольшой магазин пришлось закрыть. Четвертый месяц наша семья несет убытки, так как нет магазина, нет дохода. Пару раз открыли, начиная с февраля, когда Фонд содействия сельскому хозяйству начал выдавать овощи и фрукты для продажи по талонам. Но и то, мы имели право повышать цену на 15 процентов от установленной официальной цены. Так что доход был небольшой. Но теперь у властей новое решение. А магазин открывать надо, чтобы у нашей семьи был доход. Насколько это выгодные условия и по какой цене мы будем доставать овощи и фрукты, а потом продавать, чтобы население не было возмущено ценами? Семья пока думает», - сказала предприниматель.

Продавщица магазина на проспекте Азатамартикнери сказала, что сейчас у нее в магазине большой выбор овощей и фруктов, которые продаются не по талонам.

«По талонам продают только картошку, капусту, морковь, свеклу, а из фруктов яблоки и бананы, но их у нас нет. Правительство в эти дни не предоставила овощей и фруктов для продажи по талонам, наверное, через несколько дней будет. Зато есть помидоры и огурцы и много других овощей и фруктов. И то, что дороже в несколько раз, чем до блокады, людей не смущает – покупают же. И цены мы не взвинчиваем, продаем, как все. А дорого потому, что пока попадают к нам, проходят через несколько поставщиков», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Продавщица супермаркета «Капитал» рассказала, что в их магазине по талонам продают подсолнечное масло и все те продукты, которые можно приобрести по талонам.

«Без очереди можно купить хлеб и молочные изделия – это местная продукция, они никогда в дефиците не были. Также есть консервные изделия местного завода», - рассказала продавщица корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что «в магазине, как и во всех других, не продается только спиртное».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта пожаловались на очень дорогие овощи и фрукты, а также на то, что те товары, которые надо покупать по талонами, в особенности картофель и яблоки, купить невозможно по причине отсутствия.

«Несколько дней с 6 марта хожу по торговым точкам Степанакерта, ищу картошку и свеклу. Но в фруктово-овощных магазинах их нет. А это самые важные продукты. Но дорогие овощи и фрукты тоже вынуждена покупать, чтобы разнообразить рацион детей Наши талоны за овощи с 22 февраля по 8 марта пропали. Теперь каждый день прохожу все магазины в нашем квартале, чтоб не пропустить, когда на продаже появится картошка, и купить на талоны с 8 по 22 марта», - сказала Армине Ованисян.

Ее соседка Армине Бегларян заявила, что «с начала февраля в республике развивается легализованная спекуляция, и решение о ценах, принятое правительством на днях, один из видов этой спекуляции».

«Понимаете, не важно, как и откуда предприниматель нашел товар для продажи – приобрел у государства,или купил со «вторых рук». Еще опасаюсь, что теперь талоны на овощи и фрукты будут бесполезны, так как я подозреваю, что магазину будет выгоднее продавать по высокой цене, чем по низкой цене и по талонам. Я опасаюсь, что все выйдет из-под контроля», - призналась женщина.

«Цены на продукты выросли втрое. Смотришь на цены и не знаешь, что делать. Кроме того, тысячи людей потеряли работу за эти месяцы. Блокада стала бизнесом для некоторых и потерей дохода и сбережений для других. Не удивлюсь, если люди начнут «ползти» в банки, чтоб взять в долг денег, заложив что-то», - сказал Нерсес Петросян.

По его словам, «государство должно заниматься привозим только необходимых продуктов и товаров для бытовых нужд, которые предусмотрены потребительской и продовольственной корзинами». «Все, что необходимо в первую очередь, в республике дефицит. Бумажные изделия, соль и сода, картошка. Хорошо хоть с мукой нет проблем – хлебобулочные изделия в магазинах без очереди. Но вот цены – это вымогательство у населения денег», - сказал мужчина.

Нелли Григорян заметила, что «с начала марта, видимо к женскому празднику, в Степанакерте можно было купить много чего для праздничного стола, но дороже чем до блокады».

«Так как у нас за все время блокады не было дефицита в хлеба, муку можно было купить свободно, а дефицит яиц прекратился еще в феврале, а с появлением в продаже масла, сгущенки, шоколада и других продуктов, можно было печь все, что угодно к празднику. И даже кондитерские магазины до сих пор пекут разный ассортимент. Жаль только, что немного дороже, чем раньше, до блокады», - поделилась женщина.

Напомним, с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

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