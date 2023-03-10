10 марта 2023, 23:40

Прекращена подача газа в Нагорный Карабах

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Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, заявил Инфоштаб непризнанной республики. 

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе периодически блокируется подача жителям газа. Так, Нагорный Карабах остался без газа 15 февраля, 25 февраля стало известно, что представители Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о возобновлении подачи газа и электричества.

Азербайджанская сторона заблокировала подачу газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщил сегодня вечером Инфоштаб правительства республики.

Компания "Арцахгаз" призвала население быть внимательными, и не оставлять газовые плиты и обогреватели открытыми.

Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети, и часто отключается подача света. Местные жители в темное время суток зажигают свечи, и они быстро закончились в магазинах, рассказал блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 89-е сутки.

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Примечание:

"16 пациентов перевезены из Степанакерта по Лачинскому коридору", "Армянские активисты призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана в Карабахе", "Баку уличил миротворцев в сопровождении армянской военной техники".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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