Прекращена подача газа в Нагорный Карабах

10 марта 2023, 23:40

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Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, заявил Инфоштаб непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе периодически блокируется подача жителям газа. Так, Нагорный Карабах остался без газа 15 февраля, 25 февраля стало известно, что представители Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о возобновлении подачи газа и электричества.

Азербайджанская сторона заблокировала подачу газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщил сегодня вечером Инфоштаб правительства республики.

Компания "Арцахгаз" призвала население быть внимательными, и не оставлять газовые плиты и обогреватели открытыми.

Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети, и часто отключается подача света. Местные жители в темное время суток зажигают свечи, и они быстро закончились в магазинах, рассказал блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 89-е сутки.

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