Азербайджан согласился возобновить подачу газа в Нагорный Карабах

25 февраля 2023, 07:44

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При посредничестве российских миротворцев представители Азербайджана и Нагорного Карабаха провели встречу, во время которой договорились о возобновлении подачи газа и света.

Как сообщал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе периодически блокируется подача жителям газа, а также введена экономия электричества. Это стало результатом блокировки Лачинского коридора из-за акции протеста, которую проводят с 12 декабря 2022 года на этой трассе жители Азербайджана.

Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети и часто отключается подача света. Местные жители в темное время суток зажигают свечи, и они быстро закончились в магазинах, рассказал блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев провели встречу, во время которой обсудили подачу газа и света жителям Нагорного Карабаха, сообщил сегодня Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

По итогам встречи стороны договорились о возобновлении подачи газа и электричества жителям Нагорного Карабаха, передал News.am.

В сообщении при этом не приведены подробности переговоров и не уточняется, представители каких именно ведомств принимали участие во встрече. На 07.30 мск на сайте Минобороны России нет сообщений о переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

Напомним, 23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вести переговоры с жителями Нагорного Карабаха при условии, если Варданян будет отправлен в отставку. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи связали отставку Варданяна с планами Баку и Москвы на Карабах, а аналитики в Азербайджане сочли отставку Варданяна дипломатической победой Баку.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в 1 млрд долларов. После того как президент России Владимир Путин лишил Варданяна российского гражданства, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 декабря 2022 года заявил на пресс-конференции с Сергеем Лавровым, что госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян обязан покинуть территорию непризнанной республики. Глава МИД России Сергей Лавров на этой же пресс-конференции заявил, что Варданян не имеет никакого отношения к России. На "Кавказском узле" опубликована биография Рубена Варданяна.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинский коридор, пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Красного Креста на 17 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 107 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, в том числе 105 человек – при участии Минздрава и два пациента - по просьбе родных. 21 февраля, по данным Минздрава, еще восемь пациентов были перевезены в Армению.

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