Армянские политологи связали отставку Варданяна с планами Баку и Москвы на Карабах

24 февраля 2023, 14:37

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Отставку госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна ускорил гуманитарный кризис на фоне блокады Лачинского коридора, но основным фактором стали планы Баку и Москвы на месторождения, которым мешал госминистр, предположили ереванские аналитики. У Варданяна и без должности есть возможность влиять на ситуацию в Нагорном Карабахе, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Варданян был проводником политических интересов Москвы, а официальный Баку, добившись его отставки, обеспечил возможность урегулирования карабахского конфликта на своих условиях, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в миллиард долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта, после чего Владимир Путин лишил его российского гражданства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля заявил, что Баку готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, но только не с Варданяном, "который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе".

На решение об отставке Рубена Варданяна повлияли взаимосвязанные внешние и внутренние факторы, считает политобозреватель Акоп Бадалян. Под внешним фактором имеется в виду позиция Азербайджана относительно ситуации в Бердзорском (Лачинском) коридоре, пояснил он.

"Блокирование Азербайджаном коридора, правда, получило осуждение международного сообщества, которое призывает разблокировать его, но никаких действенных шагов по привлечению Баку к ответственности не предпринимаются. Наоборот, призывают к переговорам. Это означает, что действия Алиева имеют некую легитимность по определенным политическим причинам. И поскольку Алиев связывает с этим фактор Варданяна, то этот фактор автоматически становится одним из элементов внешнего давления", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Политобозреватель также считает существенным фактором пребывание Рубена Варданяна в Нагорном Карабахе, поскольку Варданян имеет достаточно большие связи во внешнем мире как человек, реализовавший международные проекты и вовлеченный "в разные экономические и политические процессы". И Азербайджан, по мнению Бадаляна, принял это как вызов и начал непосредственно противодействовать этому. Ильхам Алиев не удовлетворится отставкой Варданяна, его не устроит даже, если Варданян будет жить в Нагорном Карабахе без должности и заниматься какой-либо деятельностью там, считает Бадалян. "Уверен, что фактор Варданяна в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") продолжает быть важным, и это тот фактор, который придает Арцаху пусть даже неформальную, но силу субъектности", - сказал Акоп Бадалян.

Относительно внутреннего фактора, повлиявшего на решение об отставке Варданяна, Бадалян отметил, что сам Рубен Варданян не раз заявлял о "внутреннем конфликте", сопротивлении тем изменениям, которые он хочет внести в систему управления. "Это закономерность, потому что, если комфорт элит оказывается под угрозой каких-то изменений, начинается сопротивление этому процессу. А в последнем своем заявлении Варданян и вовсе процитировал слова Гарегина Нжде о том, что «иной была бы судьба армян, если бы их руководители вместо того, чтобы пожирать друг друга, объявили войну своим недостаткам». Этим Варданян хотел показать, что истинная причина не столько требование Азербайджана, сколько отсутствие воли и крепости элиты", - сказал Акоп Бадалян.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 75-е сутки.

Сложно сказать, приведет ли отставка Варданяна к разблокировке коридора и другим изменениям, поскольку геополитическая ситуация сейчас "непредсказуема", отметил он.

Что касается внутренних изменений в Нагорном Карабахе после отставки Варданяна, то, по его словам, все зависит от того, какую деятельность развернет Рубен Варданян, уже не занимая госдолжность. Сформирует ли Варданян политическую силу, посредством которой сможет вновь вернуться к власти, или попытается неформальным образом добиться изменения внутренней ситуации в Нагорном Карабахе – пока неизвестно, сказал Бадалян.

"Важно то, что Варданян поставил сам для себя высокую планку, которую уже обязан держать, потому что отступление от этого будет рассматриваться как вопрос его собственной репутации", - пояснил он.

Отставка Рубена Варданяна, безусловно, связана с внешним давлением, о ее необходимости говорил и Ильхам Алиев, и представители правящей в Армении партии, и некоторые круги в Степанакерте, сказала корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской службы Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян.

"Кроме того, факт состоит в том, что блокада Бердзорского коридора произошла после того, как сорвалось намерение Баку и Москвы, уже обговоренное с карабахской верхушкой, «отжать» некоторые золотоносные месторождения и установить в Бердзорском коридоре КПП. Срыв этого плана, который стал бы последним шагом к «интеграции» Арцаха в Азербайджан, связывают с именем Варданяна. Именно этот факт позволил Варданяну получить поддержку арцахского общества. Если за отставкой Варданяна последует передача под контроль Азербайджана рудников и установка КПП на дороге, то общественная поддержка Варданяна может укрепиться, и он даже может возглавить оппозиционное движение против нынешнего президента Арцаха", - считает Айрумян.

Что касается отставки Варданяна как условия для переговоров, то это такой маневр – Алиев "пытается удержать в руках вожжи, показывая, что он диктует условия", отметила Наира Айрумян.

На самом деле, по ее словам, пока в Нагорном Карабахе нет международных наблюдателей, миротворцев, пока все делается "в рамках русско-азербайджанского междусобойчика", никаких переговоров не будет, а дорога если и откроется, то только на условиях Баку. Все может измениться, если международные организации – ООН, ОБСЕ – получат доступ в Нагорный Карабах, отметила Айрумян.

Не исключено, что отставке Варданяна предшествовали "внутриполитические непонимания и проблемы в Арцахе", например, отсутствие согласия в кадровой политике, но все же отставка Рубена Варданяна в первую очередь была результатом договоренности Баку и Москвы, считает азербайджановед Татевик Айрапетян.

В ближайшие дни глава МИД России Сергей Лавров планирует поездку в Баку, и Москва попытается отставку Варданяна представить как уступку – на этом фоне неслучайно, что именно в эти дни Варданян покинул должность, сказала Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла". «Таким способом, возможно, Баку пойдет на разблокировку коридора и попытается восстановить свою достаточно потрепанную репутацию», - считает она.

Сергей Лавров посетит Азербайджан 27-28 февраля с рабочим визитом, ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым, сообщило 22 февраля со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову РИА Новости.

Айрапетян считает ложным тезис о том, что Рубен Варданян «послан из Москвы», о чем говорил Алиев. По ее мнению, если бы это было так, и Москва связывала бы с Варданяном какие-то серьезные планы в Нагорном Карабахе, то подобного развития событий просто не было бы.

Кроме того, блокада коридора нанесла большой вред и самому Варданяну, поскольку он оказался в серьезной кризисной ситуации, что намного усложнило его деятельность на посту госминистра, сказала Татевик Айрапетян.

Есть большая вероятность, что Баку не воспримет отставку Варданяна как уступку и повод для разблокировки коридора, а воспользуется ситуацией и будет предъявлять новые требования, отметила она. "Судя по заявлениям официальных лиц Азербайджана, в том числе депутатов, то цель Азербайджана на этот период – достичь установления КПП на дороге, и от этой цели они не планируют отступить", - сказала Айрапетян.

При этом с приходом Варданяна "прекратились постоянные тайные уступки Азербайджану", предположила азербайджановед. "До этого постоянно люди оказывались перед фактом – уступки стратегических высот, изменение маршрута по коридору и так далее, и эти уступки были бы постоянно. То же самое произошло бы с рудником, если бы там не оказался Варданян. По сути, Варданян разрушил планы Баку, поэтому Алиев хотел его убрать", - сказала она.

Однако у Рубена Варданяна достаточно большие связи и возможности, и он может внести изменения в Нагорном Карабахе, даже не занимая какую-либо должность, сказала Айрапетян. "У Варданяна есть финансы, есть большая армия сторонников, есть идеи, он может быть полезным Арцаху и без должности", - подчеркнула она.

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