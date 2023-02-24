Аналитики в Азербайджане сочли отставку Варданяна дипломатической победой Баку

24 февраля 2023, 09:10

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В должности госминистра Нагорного Карабаха Рубен Варданян был проводником политических интересов Москвы, а официальный Баку, добившись его отставки, обеспечил возможность урегулирования конфликта на своих условиях, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 23 февраля освободил от должности госминистра бизнесмена Рубена Варданяна и предложил этот пост генпрокурору Гургену Нерсисяну. Пост госминистра Нагорного Карабаха Варданян занимал около четырех месяцев.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в 1 млрд долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта, впоследствии, 22 декабря 2022 года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона, и основал "Фронт безопасности и развития Арцаха". "Кавказский узел" опубликовал биографию Рубена Варданяна.

Отставка Рубена Варданяна была условием прекращения пикета азербайджанских активистов в Лачинском коридоре и начала переговоров между Баку и руководством непризнанной республики о проживании армянского населения в Карабахе на правах граждан Азербайджана, считает экономист, член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

По его словам, уход Варданяна фактически обеспечен "решением Ильхама Алиева". "Уход Варданяна также нужен Азербайджану для разрушения кремлевских политических игр в Карабахе", - сказал он "Кавказскому узлу".

Ильхам Алиев ранее заявлял, что Азербайджан готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, но только не с Варданяном. "С теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе, а не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе", – подчеркнул он. При этом глава МИД России Сергей Лавров в декабре, на следующий день после того, как Путин лишил Варданяна российского гражданства, заявлял, что последний "не имеет никакого отношения к России".

Автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле" убежден, что отставки Варданяна добился Ильхам Алиев, однако в то же время ее желал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Варданян не уезжает из Карабаха, теперь он намерен возглавлять в регионе «оппозиционные силы», отметил историк Эльдар Гинесли. Он уверен, что Варданян оппонирует именно Николу Пашиняну, так как в Степанакерте у него ни с кем нет разногласий "в вопросе нежелания входить в состав Азербайджана", а премьер Армении предпочел бы договориться с Баку о гарантиях безопасности для карабахских армян под азербайджанской юрисдикцией.

"Варданяну поручено требовать полной независимости и сохранять очаг напряженности, а значит создавать поводы для того, чтобы карабахские армяне требовали защиты российских миротворцев", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Ильгар Велизаде связывает отставку Варданяна с динамикой российско-азербайджанских отношений, полагая, что между Баку и Москвой уже существуют некоторые договоренности по вопросу функционирования Лачинского коридора. "Варданян на должности в Карабахе не вписывается в череду событий последнего времени, включая телефонный разговор президентов Азербайджана и России и предстоящий визит в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сказал он "Кавказскому узлу". Визит Лаврова в Баку, анонсированный российским МИД, запланирован на 27-28 февраля.

Глава Центра изучения Южного Кавказа Фархад Мамедов считает, что Москва, преследуя свои политические интересы в процессе мирного урегулирования, рассчитывала увидеть Рубена Варданяна в качестве "главного переговорщика от армян Карабаха". Баку, по его мнению, в этой ситуации предпринял "шаги по нивелированию издержек", чтобы добиться своих целей.

"Режима работы, который был до 12 декабря, уже не будет. Варданян как "символ сопротивления" нанес самый большой удар по надеждам армян Карабаха: как минимум до его появления армяне Карабаха не пользовались талонами и свободно передвигались по (Лачинской) дороге. Инфраструктуры обеспечения Карабаха дали сбой, не за горами их подключение к азербайджанским системам, тогда от субъектности армян Карабаха останется только воспоминания", - заявил он "Кавказскому узлу".

В Москве отставка Рубена Варданяна была встречена с сожалением, считают российские политологи

Российский политолог Максим Жаров разделяет мнение, что назначение Варданяна госминистром Нагорного Карабаха было проектом Кремля. По его оценке, этот проект изначально был обречен на неудачу. "С Варданяном история очень характерная в плане той доверчивости, с которой Кремль относится к тем или иным предложениям от олигархата по разруливанию кризисов на постсоветском пространстве. Было изначально понятно, что Варданян — это фигура слишком приметная, чтобы рассчитывать на то, что другие внешние игроки ей дадут как-то в Карабахе порулить", - написал Жаров в своем Telegram-канале 23 февраля.

В Москве отставка Рубена Варданяна была встречена с сожалением, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он назвал ее следствием давления Баку на армянскую сторону. "Мне очень жаль, потому что появление Варданяна важно не только само по себе, но и как порождающее надежды у страдающего населения Нагорного Карабаха на то, что они не будут брошены", - процитировала 23 февраля его слова радиостанция "Говорит Москва" на своем сайте.

Варданян мог оправдать надежды карабахских армян, но упустил возможности, теперь жителям Нагорного Карабаха "нужно искать другие решения", констатировал руководитель аналитического центра "Восканапат" Грант Мелик-Шахназарян. "У него был большой потенциал по объединению народа. Также у него была поддержка самых разных политических кругов и множества общественных деятелей", - приводит мнение политолога "Новости-Армения".

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