Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха

19 февраля 2023, 09:54

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Власти Азербайджана готовы обсудить с армянским населением Нагорного Карабаха гарантии безопасности и соблюдения прав, заявил президент Ильхам Алиев. Азербайджанские активисты 70-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводят акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего оказался заблокированным Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит товаров и лекарств, введены талоны на продукты, а также экономия электричества. Периодически прекращается подача газа. 19 февраля после встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. Алиев и Пашинян также затронули и карабахский вопрос.

На фоне проблемы с газоснабжением власти Нагорного Карабаха организовали раздачу дров местным жителям, рассказал блогер Давид Симонян. "[На днях] увидел, как из грузовой машины разгружают дрова, сказали, что это наша мэрия помогает разным категориям людей, кому особенно трудно выживать во время блокады", – отметил он 16 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Блогер добавил, что когда возобновляется газоснабжение, то на заправках возникают очереди из машин. "В домах люди смогли нормально искупаться и немного обогреться, но к вечеру газ снова отключили", – поделился он.

Азербайджан готов обсуждать права и гарантии армянскому населению Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев, во время выступления в Мюнхене.

"Мы готовы к этому. Но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. А не с тем человеком [госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном], который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе", – привело сегодня агентство АПА слова Алиева.

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 70-е сутки, передал сегодня Report.az.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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