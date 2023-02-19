Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения

19 февраля 2023, 04:19

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После встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. Алиев заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ, опроверг сведения о блокаде Лачинского коридора и выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией, а Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью ОДКБ.

Как информировал "Кавказский узел", 21 ноября 2021 года стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить мирный договор. После этого власти Армении и Азербайджана неоднократно проводили встречи, на которых обсуждалось мирное соглашение. 3 ноября 2022 года стало известно, что Армения и Азербайджан договорились ускорить подготовку к делимитации границы. 16 февраля Армения передала Азербайджану итоговый вариант мирного соглашения.

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет "Интерфакс"

После встречи Ильхам Алиев выразил надежду на скорое завершение работы над мирным договором с Арменией. "Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды", - заявил он.

Алиев также отметил, что Минская группа ОБСЕ больше не существует и за 28 лет работы она не дала никаких результатов. Однако, по его словам, у бывших ее сопредседателей "все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию". "Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом", - подчеркнул президент Азербайджана.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов в зоне карабахского конфликта служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

Коснулся Алиев и ситуация в Лачинском коридоре. По его словам, никакой блокады Нагорного Карабаха нет. "С 12 декабря в обе стороны по этой дороге проехало более 2500 автомашин миротворцев и Красного Креста. Мы требуем прекращения незаконной разработки наших рудников и пока этого не будет, наши активисты продолжат выполнение своей почетной миссии», - цитирует его слова "Туран".

Он выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе Армении и Азербайджана. "Это должно быть в Лачине на границе с Арменией и по обе стороны Зангезурского коридора", - заявил Алиев, добавив, что эта позиция воспринимается и Европой, и США "как логичная".

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, закрыты детсады, периодически прекращается подача газа, остановлена работа АЗС, а также введена экономия электричества.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность к подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку. Отдельно он коснулся ситуации в Лачинском коридоре. "У нас в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис. Также там энергетический кризис, потому что нарушены поставки электроэнергии и газа в Нагорный Карабах. За последние 70 дней газоснабжение Нагорного Карабаха прерывалось 10 раз. Это проблема, которую необходимо решать", - приводит его слова armenpress.am.

При этом Пашинян сослался на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в котором, по его словам, вопрос Лачинского коридора был четко урегулирован, ответственность за обеспечение свободного передвижение по нему лежит на российских миротворцах, но ситуация не контролируется.

Никол Пашинян высказал и определенные опасения в связи с ОДКБ. Отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии по вопросам Южного Кавказа, он заявил: "Мы поднимали эти вопросы с нашими коллегами, мы их фактически обнародовали, и эти опасения все еще присутствуют. Мы работаем над поиском решений этих вопросов, этих опасений".

Напомним, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. Оппозиционеры в Армении проводят акции протеста, требуя от правительства отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Алиевыми и Пашиняном заявил, что у Азербайджана и Армении есть исторический шанс прийти к миру после 30 лет конфликта. "Стороны сами восстановили фокус на мирном процессе, в том числе посредством прямых переговоров, а также через Евросоюз и нас. США готовы сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать эти усилия", - цитирует его РИА "Новости".

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