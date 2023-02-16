Армения передала Азербайджану итоговый вариант мирного соглашения

16 февраля 2023, 12:27

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Азербайджанской стороне направлен итоговый вариант мирного соглашения. Армения готова подписать договор при условии наличия в нем эффективной системы сдерживания и противовесов, исключающих нарушение перемирия, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как информировал "Кавказский узел", 21 ноября 2021 года стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить мирный договор. После этого власти Армении и Азербайджана неоднократно проводили встречи, на которых обсуждалось мирное соглашение. В частности, по итогам такой встречи в Сочи 31 октября 2022 года, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин, Армения и Азербайджан подтвердили признание территориальной целостности друг друга и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. 3 ноября 2022 года стало известно, что Армения и Азербайджан договорились ускорить подготовку к делимитации границы.

Армения дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений с Азербайджаном, представленных Россией, сообщил 28 октября 2022 Никол Пашинян на своей странице в Twitter. Он прикрепил к посту видео с выступлением Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" 27 октября 2022 года. Путин говорил о существующих вариантах мирного договора, заявив, что "вашингтонский вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом". По словам Путина, если жители и власти Армении считают, что Нагорный Карабах имеет какие-то свои особенности, то это нужно обговорить в мирном договоре.

Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Работа по нему была завершена 15 февраля, сообщил Никол Пашинян. "Под предложениями мы подразумеваем полный проект документа с нашими предложениями. Мы также направили документ странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Мы работаем над проектом по следующей логике: получить документ, который мы готовы подписать в любой момент", – привела сегодня слова Пашиняна Panorama.am.

Мирное соглашение должно содержать эффективную систему сдерживания и противовесов, которая исключала бы любой сценарий нарушения прочного и стабильного мира, добавил он. "Смысл этого в том, что подписание документа не должно обернуться войной уже на основе мирного соглашения (это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий), а, наоборот, действительно должно означать долгосрочный мир", – привел слова Пашиняна News.am.

Речь идет об окончательном варианте мирного соглашения, уточнил "Интерфакс". "Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями. <…> Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такое соглашение. Я готов взять на себя и нести такую ответственность", – привело агентство цитату премьер-министра Армении.

Напомним, переговоры о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном осложняет вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха. Так, с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике в результате этого возник дефицит лекарств и продуктов, введена экономия электричества и закрыты АЗС, периодически блокируется подача жителям газа. Лачинский коридор остается перекрытым 67-е сутки.

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