Лачинский коридор остается заблокированным 67-е сутки

16 февраля 2023, 10:01

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Жители Азербайджана 67-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Комитет Палаты общин парламента Канады призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение свободного передвижения по Лачинскому коридору.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств и продуктов, введены экономия электричества и талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа. 15 февраля стало известно, что в Нагорном Карабахе вновь прервано газоснабжение.

Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети и часто отключается подача света. Местные жители в темное время суток зажигают свечи, и они быстро закончились в магазинах, рассказал блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой. Соли нет в магазинах. Блокада", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана, в том числе экологические активисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (армянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 65-е сутки, передал сегодня Report.az.

Постоянная комиссия по международным отношениям Палаты общин парламента Канады обратилась к властям Азербайджана, с призывом обеспечить соблюдение гарантий о свободном передвижении по Лачинскому коридору, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Члены палаты единогласно проголосовали за принятие ходатайства, которое будет направлено ​​в Палату общин для запроса ответа и от правительства Канады, сообщил News.am.

Напомним, с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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