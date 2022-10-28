28 октября 2022, 19:51

Армения приняла российский вариант мирного урегулирования

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На встрече с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи Никол Пашинян готов подтвердить, что Армения выбрала российский вариант урегулирования армяно-азербайджанских отношений, заявил премьер-министр Армении. 

Как информировал "Кавказский узел", 24 октября стало известно о подготовке трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 26 октября Пашинян подтвердил, что будет участвовать в трехсторонней встрече в Сочи по приглашению Владимира Путина. Выступая во время правительственного часа в парламенте, он также назвал точную дату запланированной встречи - 31 октября.

Совместные усилия России и Евросоюза по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта исключены из-за неразрешимых политических противоречий, считают политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Конкуренцию России и Запада в этом вопросе не снижает даже общность подходов к проблеме пограничного конфликта, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений с Азербайджаном, представленных РФ", - написал сегодня в своем микроблоге Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что Армения готова подтвердить это в Сочи. "Надеемся, что Россия поддержит свои предложения", - заключил Пашинян.

Запись Пашиняна в Twitter последовала за выступлением президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" 27 октября. Там Путин говорил о существующих вариантах мирного договора, заявив, что "вашингтонский вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом". 

По словам Путина, руководство Армении и ее народ могут, исходя из этого, выбирать посредников. "Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны – для Азербайджана", - заявил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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