Политологи сочли непреодолимой конкуренцию России и Запада на Южном Кавказе

27 октября 2022, 01:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Совместные усилия России и Евросоюза по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта исключены из-за неразрешимых политических противоречий, считают политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Конкуренцию России и Запада в этом вопросе не снижает даже общность подходов к проблеме пограничного конфликта, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

Как информировал "Кавказский узел", 24 октября "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о подготовке трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ночью 25 октября Кремль подтвердил, что такая встреча действительно готовится.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 октября подтвердил, что будет участвовать в трехсторонней встрече в Сочи по приглашению Владимира Путина. Выступая во время правительственного часа в парламенте, он также назвал точную дату запланированной встречи - 31 октября. Также в своем выступлении Пашинян отметил, что Армения "ожидает от ОДКБ дорожной карты восстановления территориальной целостности республики", сообщило информагентство "Новости-Армения".

Объединение усилий России и ЕС по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта исключено из-за глубинных противоречий в политических интересах России и Запада, уверен политолог Андриас Гукасян.

«Россия на постсоветском пространстве продвигает проект Союзного государства, а ЕС и США – программу Восточного партнерства. Это взаимоисключающие геополитические проекты», - подчеркнул он в комментарии корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Гукасяна, идея Союзного государства не воспринимается достаточно позитивно даже Белоруссией, которая подписала с Россией дорожную карту интеграции и создания единого органа управления Союзного государства. Россия, в свою очередь, тоже не выполняет положения дорожной карты со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства.

Вместе с тем Гукасян считает, что Россия не теряла влияния на Южном Кавказе, в частности, в Армении и Азербайджане, чтобы использовать трехсторонние переговоры для возвращения своих позиций. По его мнению, ни США, ни Евросоюз такими рычагами влияния не обладают.

«Армения и Азербайджан поддерживают политику России, в том числе и на Украине. И Пашинян, и Алиев находятся под влиянием России, и действуют скоординировано в ее интересах. Сентябрьская эскалация была согласована с обеими сторонами, а ее целью был срыв визита Нэнси Пелоси», - предположил политолог.

17 сентября Нэнси Пелоси прибыла в Армению, чтобы на встречах с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Нацсобрания Аленом Симоняном и другими армянскими чиновниками обсудить армяно-американские отношения. 18 сентября Пелоси заявила, что Конгресс США осуждает азербайджанские обстрелы армянской территории. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми обвинения, озвученные Пелоси, и предположил, что ее слова стали попыткой заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов перед выборами в Конгресс США.

Согласование европейской наблюдательной миссии стало следствием давления на Армению и Азербайджан, полагает он. «Евросоюз ставил задачу не допустить новой эскалации, которая сорвала бы подписание мирного договора. Пока сложно оценить, сравнить роль Брюсселя и Москвы в вопросе урегулирования конфликта. Очевидно, что у ЕС есть эффективные рычаги давления, которые лишили Армению и Азербайджан сопротивления, и заставили принять решения в ущерб интересам России и договоренностям трехстороннего заявления», - сказал Гукасян.

Переговоры в формате Путин - Пашинян - Алиев не проводились уже 11 месяцев, последняя такая встреча трех глав государств состоялась в Сочи в ноябре 2021 года, напомнил он. Армения и Азербайджан, по мнению Гукасяна, могут быть заинтересованы в заключении собственного варианта мирного соглашения, который бы подразумевал бы российское военное присутствие. «Такой сценарий означал бы для Армении и Азербайджана разрыв отношений с Западом. Если пойдут на подписание договора под эгидой Москвы, это будет иметь последствия. И не исключено, что следствием этого станет размещение войск НАТО в Грузию», - считает политолог.

Политолог Армен Варданян также уверен, что Россия и Запад конкурируют в вопросе урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. «И Россия, и ЕС хотят заключить мирное соглашение, но под своей эгидой. Неслучайно МИД России ревностно реагирует на инициативы Запада, а Мария Захарова и вовсе обвиняет Запад в попытке перехватить инициативу у Москвы», - заявил он «Кавказскому узлу».

Помимо общих политических разногласий между Россией и Западом существуют и другие факторы, которые обусловливают такую конкуренцию. «Запад хочет окончательного урегулирования конфликта, тогда как России нужен мирный договор, чтобы заполучить коридор через Армению в Нахичевань. В условиях потери транспортных коммуникаций для России связь с Турцией жизненно важна. Через Грузию эта дорога не может пройти по известным причинам, остается Азербайджан-Армения-Нахичевань, а дальше в Турцию», - пояснил Варданян.

Проект коридора через Армению выгоден прежде всего России, уверен он. «Запад выступает против нарушения суверенитета и каких-либо экстерриториальных коридоров. Запад видит нарушение территориальной целостности в том варианте, в котором Россия и Азербайджан хотят контролировать коридор. Кроме того, Запад не хочет, что Россия получила выход в Турцию», - подчеркнул политолог.

По его словам, формально армяно-российские отношения не претерпели изменения, но проблемы углубляются. «То, что Затулина объявили персоной нон-грата, серьезный показатель, так как он, помимо всего, еще и депутат Госдумы. Кроме того, представители правящей силы стали открыто критиковать Россию из-за позиции в вопросе коридора и невмешательства ОДКБ. Россия попытается использовать встречу для усиления своих позиций, которые с каждым днем все больше слабеют в регионе», - полагает Варданян.

25 октября депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что получил письмо из парламента Армении о нежелательности его визита в эту страну. В парламенте сослались на публичные высказывания Затулина, которые "наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений" между государствами. Депутат назвал оскорбительным такое решение. Запрет на въезд Затулина может быть связан с изменением внешнеполитического курса Армении, предположили аналитики Наира Айрумян и Армен Бадалян.

Развертывание европейской наблюдательной миссии повысило роль Брюсселя, но не уравняло ее с ролью Москвы, отметил он. «До этого Москва имела беспрецедентное влияние на стороны, теперь оно снизилось», - констатировал политолог.

Варданян также считает, что встреча в формате Путин - Пашинян - Алиев не приведет к прорыву в урегулировании. «Помимо фактора Запада, который торпедирует подписание договора под эгидой Москвы, Россия не может найти формулировку, которая бы устроила и Армению, и Азербайджан», - пояснил он.

Политобозреватель Наира Айрумян разделяет мнение, что между Москвой и Брюсселем есть конкуренция в вопросе урегулирования конфликта. «В частности, президент и министр иностранных дел Фракции совершенно открыто говорят, что монопольное посредничество России на Южном Кавказе исчерпало себя. Это говорит об изменении определенного статус-кво», - заявила она «Кавказскому узлу».

При этом в подходах Запада и России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, по ее мнению, нет противоречий. «То, что переговоры в Праге прошли на основе Алма-атинского документа, что Москва не заявляет о противоречиях брюссельского и московского форматов, и ограничивается лишь ревностными упреками, что Запад присваивает ее достижения, говорят об отсутствии противоречий», - полагает политобозреватель.

Карабахский конфликт является единственным вопросом, в котором подходы Запада и России отличаются, считает Айрумян. «Запад, в частности, Франция и США, заявляют, что карабахскую проблему предстоит решить в рамках каких-то непонятных принципов и документов, Россия же вообще не говорит об этом. Но когда Армения добровольно выводит Арцах (Нагорный Карабах) за рамки переговоров, то уже тут ничего нельзя предпринять», - сказала она.

Армяно-российские отношения никогда не были равноправными. «Россию пугает тональность требований выхода Армении из ОДКБ, вывода российской военной базы. Поэтому Россия попытается сохранить карабахский рычаг воздействия на Армению, чтобы укрепить свои позиции», - добавила Айрумян.

Появление в Армении европейских наблюдателей вопреки желанию России, Турции и Азербайджана, будет иметь важные последствия, считает она. «Развертывание наблюдательной миссии – своеобразный зондаж, за которым последуют предметные шаги. Не исключаю, что миссия укажет в отчете, что охрану границу лучше проводить в технологическом режиме через спутниковую связь», - отметила политобозреватель, добавив, что демарш Азербайджана в вопросе полномочий наблюдательной миссии не сводит усилия Брюсселя на нет.

Кроме того, размещение наблюдательной миссии лишило Россию монополии в урегулировании. «Сказать, насколько роль Брюсселя и Москвы сравнялись сложно, так как для этого нет достаточных параметров. Если считать в военном плане, естественно, что российское военное присутствие – тотальное, политическое присутствие – также. Но все равно, несмотря на все это, нет монополии, это можно констатировать», - подчеркнула Айрумян.

Прогресс в урегулировании по итогам встречи в формате Путин - Пашинян - Алиев может быть лишь относительным, уверена она. «Никол Пашинян заявил о созыве Совета ОДКБ. Это явная подготовка к встрече и решениям, которые могут быть приняты, в том числе решение направить в Армению наблюдателей ОДКБ, которые уравновесят европейскую миссию. В этом направлении прогресс может быть, а вот подписания мирного договора не стоит ожидать», - заключила политобозреватель.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью