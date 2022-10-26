Аналитики предположили мотивы запрета Затулину на въезд в Армению

26 октября 2022, 05:10

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Депутат Госдумы России Константин Затулин, которого объявили персоной нон-грата в Армении, всегда занимал проармянскую позицию, напомнили Наира Айрумян и Армен Бадалян. Они предположили, что запрет на въезд может быть связан с изменением внешнеполитического курса Армении. Иного мнения придерживается Степан Григорян, который считает, что связи со сменой внешнеполитического курса нет, а объявление персонами нон-грата - нормальная практика во многих странах.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении сочли нежелательным визит депутата Госдумы Константина Затулина в Джермук, депутат назвал такое решение оскорбительным. Затулин всегда занимал проармянскую позицию и запрет на въезд выглядит странно, указали представители оппозиции.

В июле 2021 года Затулин высказывался в поддержку второго президента Армении Роберта Кочаряна, оппозиционно настроенного по отношению у нынешним властям Армении, заявив, что время премьер-министра Армении Никола Пашиняна "уходит", следует из информации на его сайте. На фоне обострения приграничного конфликта Армении и Азербайджана в сентябре Затулин указал, что "проблемной остается внутренняя ситуация в Армении". "Там непопулярное правительство, которое допустило этот кризис, допустило унижение собственных вооруженных сил и их деградацию", - следует из публикации в его Telegram-канале от 13 сентября.

Политолог Степан Григорян приветствовал задействование института "персона нон-грата" в Армении в целом. По его словам, вопрос об этом он неоднократно поднимал перед властями страны. Он отметил, что многие страны объявляют персонами нон-грата людей, чьи высказывания признаются вредоносными для страны.

«Это было необходимо. И первым в списке персон нон-грата для Армении стал не Константин Затулин, а вашингтонский редактор по Южному Кавказу на Eurasia.net Джошуа Кучера за его высказывания в ряде вопросов, связанных с Арменией и Арцахом (Нагорный Карабахом)», - рассказал 25 октября корреспонденту "Кавказского узла" Григорян.

Вопрос по Константину Затулину политолог назвал «тонким», по его мнению, тут сыграли роль его последние заявления, касающиеся внутренних дел Армении. «Вопрос не в том, что Затулин обвинил власти Армении в поражении в Арцахской войне (осенней войне 2020 года). Российский депутат давал конкретные оценки и делал конкретные призывы к смене власти, что стало триггером к решению об объявлении его нежелательной персоной для Армении», - отметил политолог. По его словам, в сложный для Армении период человек, имеющий большое влияние не только в России, но и в самой Армении, призывает, по сути, к нестабильности в стране.

Институт нон-грата, по мнению Григоряна, надо активно использовать, чтобы защитить себя от разного рода враждебности, независимо от того, какую страну этот человек представляет. «Пример Кучеры доказывает, что решение об объявлении Затулина персоной нон-грата никак не связано с изменением внешнеполитического курса Армении или охлаждением отношений с Россией. Кучера – не россиянин, он американец», - отметил Григорян.

Никто, по его словам, не забывает проармянскую позицию Константина Затулина по вопросу права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, но это не дает ему право вмешиваться во внутренние дела Армении. "Власти должны быть последовательны, и то же самое решение вынести и по другим российским депутатам и экспертам, а также другим деятелям из других стран с агрессивными, антиармянскими позициями", - добавил Григорян.

По словам редактора русской версии Lragir.am, политического обозревателя Наиры Айрумян, Константин Затулин ранее свободно критиковал армянские власти, откровенно поддерживал нынешние оппозиционные силы в Армении, в частности, Роберта Кочаряна, а созданный им "Лазаревский клуб" играл роль канала воздействия России на внутреннюю политику Армении.

«Армения объявляет депутата Российской Госдумы, человека, которого в мире знают, как про-армянского деятеля, как армянского лоббиста, персоной нон-грата. И такой резкий шаг, практически демарш, говорит о том, что существуют более серьезные причины, армянская власть почувствовала угрозу для себя», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, это может быть связано с изменением внешнеполитического курса страны. Изменение курса не могло не сказаться на отношении российского руководства к руководству Армении.

Политтехнолог Армен Бадалян считает, что власти Армении в вопросе объявления Константина Затулина персоной нон-грата не исходили из каких-то сделанных политических заявлений, тем более, что политик годами защищал армян. Он также считает, что действия армянских властей связаны с постепенными изменением вектора Армении на Запад.

«Да, Затулин в некоторых передачах слегка критиковал армянские власти, но на фоне остальных это безобидная критика. Но армянская власть выбрала именно Затулина. Этот удар более болезненный, поскольку он является одной из нитью между прежней властной системой Армении и нынешней властной системой России. Затулин – реальный политический канал между ними. И эту нить в связи с этим отрезали», - сказал политтехнолог корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян отметил, что об объявлении Затулина персоной нон-грата сообщил не МИД Армении, в чьих полномочиях этот вопрос, а парламент. Возможно, считает политтехнолог, власти считают, что приезд Затулина на заседание "Лазаревского клуба" мог создать какие-то проблемы для них в случае консолидации оппозиционных сил.

Он напомнил, что ранее персонами нон-грата в Армении были объявлены журналист Джошуа Кучера и член бюро АРФ "Дашнакцутюн" из Франции Мурад Папазян. Но они не имеют такого веса, как Константин Затулин.

Политтехнолог предположил, что в случае, если Россия смирится с этим решением, следующим шагом армянских властей будет демарш против группы российских деятелей, в том числе армян по национальности. «Постепенно вырубаются все связи, которые каким-то образом могли бы повлиять на внутриполитические процессы в Армении», - отметил Бадалян.

Бадалян также не исключил запрет российских СМИ в Армении. «Россия не является сторонником мягкой силы. У России она во внешней политике не срабатывает, она больше сторонница топорной технологии. Сложно представить, на что может пойти Россия, ничего нельзя исключать. Россия непредсказуема в своих действиях», - заключил политтехнолог.

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