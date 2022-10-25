Депутат Госдумы Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении

25 октября 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Армении сочли нежелательным визит депутата Госдумы Константина Затулина в Джермук, депутат назвал такое решение оскорбительным. Затулин всегда занимал проармянскую позицию и запрет на въезд выглядит странно, указали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2010 года пятерым депутатам Госдумы РФ, в том числе Константину Затулину, а также ряду граждан других стран, принявшим участие в наблюдении на выборах в Нагорном Карабахе, был запрещен въезд в Азербайджан.

Затулин назвал оскорбительным запрет на въезд в Армению

Сегодня депутат Госдумы Константин Затулин получил письмо от начальника управления внешних связей парламента Армении о нежелательности его визита в Армению. "По поручению руководства Национального Собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным", - процитировал политик полученное письмо в своем Telegram-канале.

Он указал, что расценивает это решение как "оскорбительный шаг". "Само по себе оно [решение] симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких поверьте хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности", - указал он в другой записи в Telegram-канале.

Как следует из другой записи в Telegram-канале Затулина, 24 октября он направил вице-премьеру правительства Армения Мгеру Григоряну письмо с просьбой о содействии в посещении 29 октября города Джермук и его окрестностей.

Затулин отметил, что его удивил запрет на въезд. "Есть масса людей в России, а в первую очередь в самой Армении, которые высказываются гораздо радикальнее меня. Я действительно озабочен тем, что происходит сегодня в республике, тем, какой курс выбран в отношении Нагорного Карабаха", – привело сегодня его слова издание "Ведомости".

В июле 2021 года Затулин высказывался в поддержку второго президента Армении Роберта Кочаряна, оппозиционно настроенного по отношению у нынешним властям Армении, заявив, что время премьер-министра Армении Никола Пашиняна "уходит", следует из информации на его сайте. На фоне обострения приграничного конфликта Армении и Азербайджана в сентябре Затулин указал, что "проблемной остается внутренняя ситуация в Армении". "Там непопулярное правительство, которое допустило этот кризис, допустило унижение собственных вооруженных сил и их деградацию", - следует из публикации в его Telegram-канале от 13 сентября.

Представители оппозиции и власти Нагорного Карабаха возмущены решением властей

Власти Армении, запретив въезд в страну первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину, руководствуются исключительно собственной выгодой, а не интересами страны, заявила сегодня на заседании парламента депутат от оппозиционного блока "Армения" Агнесса Хамоян.

Она напомнила, что Константин Затулин "всегда отличался своими проармянскими взглядами" "Он был автором решения от 1995 г., когда Госдума приняла резолюцию о признании геноцида армян [в Османской империи в 1915 г.]", – привело ее слова News.Am.

Бывший депутат от партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян отметила, что объявление Затулина персоной нон-грата свидетельствует об изменениях в отношениях с Россией. "Мы видим, какие изменения происходят в отношениях с нашим стратегическим союзником. Сегодня узнали о запрете на въезд в Армению Константина Затулина. Затулин также в Азербайджане объявлен “нежелательной” персоной за проармянскую деятельность. Как минимум странно, что аналогичным образом поступают также власти Армении", – привело ее слова издание Panorama.

Председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян отметил, что известие о запрете на въезд в Армению Затулину "было воспринято в Республике Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") с глубоким возмущением". "Удивительно, что защитнику армянских интересов в России, большому другу Арцаха и проармянски настроенному депутату запретили въезд в Азербайджан, а теперь и в Армению", - привело его слова издание "Новости Армения". Балаян также выразил надежду, что решение в отношении Затулина "будет пересмотрено".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.