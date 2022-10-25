25 октября 2022, 07:52

Кремль подтвердил подготовку встречи глав Армении и Азербайджана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию, что начата подготовка трехсторонней встречи Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как информировал "Кавказский узел", 24 октября "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили о подготовке трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сведения о том, что начата подготовка трехсторонней встречи Алиева, Пашиняна и Путина, сообщило минувшей ночью РИА "Новости".

"Саммит готовится. О дате и месте сообщим дополнительно", – привел слова Пескова минувшей ночью "Интерфакс".

Напомним, переговоры Алиева и Пашиняна прошли 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге, где Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран.

22 мая Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор.

Ранее переговоры об урегулировании карабахского конфликта Алиев, Пашинян и Путин также проводили 26 ноября 2021 года, они прошли в Сочи. Еще ранее Алиев, Пашинян и Путин провели переговоры 11 января 2021 года. По их итогам была создана рабочая группа для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Гибель военных показала уязвимость армянских позиций на границе с Азербайджаном", "Азербайджан отверг обвинения Армении в обстрелах", "Армянским военным понадобилась помощь врачей после плена".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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