"Ведомости" сообщили о подготовке встречи Алиева, Пашиняна и Путина

24 октября 2022, 08:32

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Началась подготовка трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина, сама встреча запланирована на конец октября в Сочи или в Москве, сообщили "Ведомости".

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран.

20 октября стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ исключит вероятность возобновления боевых действий на границе.

Начата подготовка встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в переговорах также может принять участия президент России Владимир Путин. Работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана, информировали сегодня "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник.

Еще один источник издания заявил, что переговоры Пашиняна и Алиева пройдут в последних числах октября. В качестве места их проведения рассматриваются Сочи и Москва. "Скорее всего, выбор падет на Сочи", – отметил он.

Напомним, 26 ноября 2021 Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин провели в Сочи трехчасовые переговоры об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Также переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли 11 января 2021 года. По их итогам была создана совместная рабочая группа для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха. 12 января политологи указали на выгоды Алиева и Пашиняна от переговоров с Путиным. Алиев на встрече с Путиным и Пашиняном получил подтверждение планам возобновить железнодорожное сообщение с Нахичеванью, а Пашинян заручился политической поддержкой России на фоне протестов армянской оппозиции, отметили они.

Кавказский узел" также писал, что в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".