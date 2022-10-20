ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана

20 октября 2022, 09:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пробудет в Армении до 27 сентября и оценит обстановку в приграничных районах.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, сегодня армянская сторона заявила о минометном обстреле на армяно-азербайджанской границе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после запроса правительства Армении приняла решение направить 21-27 октября в страну миссию, которая оценит ситуацию в некоторых приграничных с Азербайджаном районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее комплексной концепции безопасности, сообщила организация 19 октября на своем сайте.

"Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также с международными партнерами на местах", – пояснила ОБСЕ.

"Кавказский узел" также писал,что 6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Европейского экономического сообщества в Праге встретился впервые с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. В отношении Армении приоритетом будет подготовка отчетов для поддержания работы комиссий по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ исключит вероятность возобновления боевых действий на границе.

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