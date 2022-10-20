Армения обвинила Азербайджан в обстреле из минометов

20 октября 2022, 08:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли из минометов позиции армянских солдат расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так, 19 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции в Дашкесанском и Гедабекском районах. Военное ведомство Армении обвинило в обстрелах азербайджанскую сторону.

Азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции солдат Армении, сообщило армянское оборонное ведомство. "В ночь на 20 октября, около 00.05 [23.05 мск 19 октября], подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

Армянское военные открыли ответный огонь, погибших или раненых среди них нет. Обстановка на данный момент относительно стабильная, сказано в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана на 08.00 мск нет комментариев относительно сообщения Минобороны Армении.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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