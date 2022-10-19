Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

19 октября 2022, 09:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли приграничные позиции в Дашкесанском и Гедабекском районах, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило в обстрелах азербайджанскую сторону.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан с 20 сентября продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах несмотря на объявленное 14 сентября перемирие после обострения конфликта на границе. Так, 18 октября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные сымитировали обстрелы с армянской стороны, а затем обстреляли позиции армянской армии. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию.

Подразделения вооруженных сил Армении с 17.40 мск 18 октября до 00.45 мск с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района и села Дарйурд Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.44 мск, не прокомментировало эту информацию, но в свою очередь обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах. "19 октября в районе 00:10 [23.10 мск 18 октября] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в публикации на русскоязычной версии сайта Минобороны.

Сегодня утром ситуация на границе относительно стабильная, отмечается в сообщении.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября, а вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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