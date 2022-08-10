Аналитики сочли незначительными перестрелки после "Возмездия" в Нагорном Карабахе

10 августа 2022, 19:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После азербайджанской операции "Возмездие" в зоне карабахского конфликта не велось активных боевых действий, происходившие там перестрелки носили локальный характер, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, не исключив вероятности дальнейшей эскалации конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", поводом для которой стала гибель азербайджанского военнослужащего. По итогам боевых действий азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе, а 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии стратегической высоты Буздух. На протяжении последних нескольких дней стороны обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 9 августа Нагорный Карабах заявил о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими военными, не указав направлений, в которых велся огонь. Минобороны Азербайджана утром 8 августа заявило о 10 обстрелах своих позиций за сутки. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха возразили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Азербайджан не заинтересован в эскалации конфликта, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде. "После того, как азербайджанская армия на прошлой неделе заняла ряд важных господствующих высот, включая горы Сарыбаба, Гырхгыз и Буздух, для Баку нет резона продолжать военную напряженность. Азербайджан, ответив на убийство своего военного антитеррористической операцией "Возмездие", улучшил позиции и, заняв ключевые высоты, обеспечил себе стратегическое преимущество", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, операция "Возмездие" стала предупреждением, что Азербайджан готов действовать в ответ на военные угрозы, даже несмотря на присутствие в регионе российских миротворцев. "Это было серьезным предупреждением, что если кто-то надеется на провокации "из-за спин" российских военных, то глубоко ошибается. Все эти факторы в совокупности, очевидно, возымели действие", - заявил Исазаде. "Результатом этого стало то, что армянская сторона смирилась "с необходимостью возвращения Лачина и сел Забух и Сус и использования альтернативного маршрута Лачинского коридора по новой дороге, построенной Азербайджаном", - считает он.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла на фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне.

Азербайджан нанес удары высокоточным оружием по войскам противника в глубоком тылу и показал свою решимость наносить урон армянским вооруженным формированиям в любой точке Карабаха, подчеркнул Исазаде.

По мнению военного эксперта, для азербайджанской армии не было препятствий, чтобы продолжить наступление и занять новые территории. "Однако Азербайджан не стал дальше нагнетать обстановку, продемонстрировав приверженность к мирному процессу окончательного урегулирования конфликта. И вообще, азербайджанские военные действовали очень аккуратно, и никакого ущерба населению и гражданским объектам не было нанесено. Как только поступил сигнал о готовности Армении до конца месяца вернуть Лачин, Азербайджан полностью остановил военные действия. Это было подтверждением того, что Баку выдвигает требования, исключительно связанные с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года", - отметил Исазаде.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов также считает, что перестрелки в регионе после операции "Возмездие" носили локальный характер и не являлись "частью каких-то спланированных военных операций".

"Возможно, армяне хотели показать, что с потерей господствующих высот они "не сломлены" и могут еще сопротивляться. Или же они пытались поддержать военную напряженность, дабы показать международным центрам силы, что необходимо вмешательство для "давления на Азербайджан", так как в противном случае, "вспыхнет новая война" и ситуация в регионе "дестабилизируется", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Перестрелки последних нескольких дней, скорее всего, "были спровоцированы армянской стороной" в надежде на реакцию мирового сообщества, согласился Исазаде. "Международное внимание и реакция на операцию "Возмездие" были в течение одного-двух дней, и то призывы представителей держав и международных организаций были сбалансированные и увещевательного характера. Надежды на "осуждение Азербайджана", на "давление Баку" не оправдались. Потом эта тема вообще сошла с международной повестки, ибо сейчас в мире есть более крупные горячие точки или потенциальные конфликты. Очевидно, чтобы как-то поддержать внимание к ситуации в Карабахе, армянские политики и военные стали подвергать обстрелам азербайджанские позиции, чтобы спровоцировать Баку на более жесткий непропорциональный ответ и обвинить его в отказе от своих международных обязательств в рамках договоренностей в форматах Азербайджан-Армения-РФ и Азербайджан-Армения-ЕС. Однако азербайджанские военные не поддались на эту провокацию. В некоторых случаях, я вообще сомневаюсь, что азербайджанская сторона открывала огонь", - отметил он. Исазаде добавил, что в ряде случаев конкретное направление, где велась стрельба, не указывалось.

Эксперт исключил возможность того, что обстрелы армянских военных были попыткой отбить занятые азербайджанской армией высоты, так как, по мнению аналитика, "для выполнения такой задачи у армянских вооруженных формирований нет необходимых ресурсов".

Азербайджанское оборонное ведомство 8 августа заявило, что шесть раз позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны с позиций армянских военных, расположенных вблизи азербайджано-армянской границы. Также четыре раза были обстреляны позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Геранбойском и Физулинском районах с территории зоны карабахского конфликта.

Исазаде обратил внимание на то, что согласно сообщению Минобороны Азербайджана от 8 августа, обстрел по азербайджанским позициям велся с территории в направлении Лачинского и Кельбаджарского района. "Это далеко от мест боев 3 августа во время операции "Возмездие. Тогда Азербайджан занял господствующие высоты вдоль Лачинского коридора на горе Сарыбаба на территории Шушинского района и горе Гырхгыз Ходжалинского района (армянское название Аскеранский район, - Прим. "Кавказского узла"). Географически – это Карабах. Направления же обстрелов указанные в сообщении Минобороны – это приграничные территории Азербайджана с Арменией", - сказал Исазаде.

Он также отметил, что в указанном сообщении Минобороны говорилось об обстреле азербайджанских позиции с территории Карабаха в направлении Геранбойского, Физулинского и Кельбаджарского районов.

По его словам, Геранбойский и Физулинский район, судя, по официальным сообщениям, не входили в зону боевых действий во время операции "Возмездие". "Что касается Кельбаджарского района, если обстрел велся с зоны ответственности российских миротворцев, то речь, скорее всего, идет о территории на стыке прежней административной границы Кельбаджарского района и бывшего Агдеринского районов (Мардакертский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1992 году Агдеринский район был упразднен, и его территория была поделена между Кельбаджарским и Тертерским районами Азербайджанской Республики – Арим. "Кавказского узла"). То есть теоретически можно предположить, что перестрелки могли быть близ горы Буздуг. Однако весьма маловероятно, чтобы армянские вооруженные формирования могли представлять угрозу азербайджанским военным, расположенным на господствующих высотах, тем более, что огонь велся из стрелкового оружия и снайперских винтовок. Такими видами оружия можно создавать какую-то напряженность, но вести серьезные наступательные действия для занятия высот невозможно", - сказал Исазаде.

Контроль над занятыми Азербайджаном высотами имеет стратегическое значение и создает плацдарм для новых военных операций в Карабахе, если в них возникнет необходимость, указали бакинские военные аналитики. Азербайджан, построив участок дороги в обход Лачинского коридора, не нарушил условий трехстороннего договора по Нагорному Карабаху, а последовавшую за этим эскалацию карабахского конфликта спровоцировала армянская сторона, указали российские и азербайджанские аналитики. Власти Армении пытаются обойти трехсторонние договоренности, пользуясь неоднозначностью формулировок этого соглашения, указали армянские политологи.

Он пояснил, что Азербайджан взял высоты, применив высокоточное оружие, и в частности ударные дроны, однако дело не только в наличии оружия. "Для ведения боев в высокогорной местности необходимы специально подготовленные бойцы. Азербайджан еще во время войны 2020 года располагал значительными силами спецназа. А после войны были созданы несколько специализированных бригад коммандос, прошедших специальное обучение, в том числе умению вести боевые действия в местности со сложным рельефом, в Турции. И вообще, численность личного состава армянских отрядов в Карабахе не сопоставим с азербайджанской армией. Не сравнимы и военные потенциалы в вооружениях и боевой технике. Поэтому любая попытка армян провести наступательную операцию станет для азербайджанской армии только поводом для окончательной зачистки региона от армянских вооруженных формирований, которые на международно-признанной территории Азербайджана являются незаконными структурами", - отметил Исазаде.

Он указал, что 10 августа официальных сообщений о перестрелках не было. "Возможно, сейчас на какое-то время наступает относительное затишье. Однако пока положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года полностью не выполнено и армянские вооруженные формирования не выведены из Карабаха, вероятность новых вооруженных инцидентов будет сохраняться", - отметил Исазаде.

После взятия стратегических высот и добившись готовности армянской стороны вернуть Лачин и два села этого района, Азербайджан не заинтересован в дальнейшей эскалации, указал Абилов. Вместе с тем, он не исключил, что в будущем, если не будет осуществлен процесс полной демилитаризации" Карабаха, то есть вывод подразделений вооруженных сил Армении и разоружения местных формирований, то угроза новых эскалаций будет нарастать.

Абилов подчеркнул, что демилитаризация является важным условием для установления устойчивого мира в Карабахе, возрождения региона, его реинтеграции с Азербайджаном с обеспечением прав армянских жителей в соответствии с законами страны.

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