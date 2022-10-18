Аналитики в Ереване прокомментировали предложение открыть КПП на границе с Азербайджаном

18 октября 2022, 06:19

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об открытии трех КПП на армяно-азербайджанской границе, добавив, что ждет реакции Баку на это предложение. Азербайджан продолжает настаивать на открытии экстерриториального коридора с Нахичеванской автономной республикой, иные предложения его не интересуют, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября армянские политологи заявили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку заявили, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге Twitter написал, что Армения ждет положительного отзыва на решение об открытии КПП на армяно-азербайджанской границе. Таких контрольно-пропускных пунктов, по его словам, планируется открыть три.

Данное решение, как отметил Пашинян, правительство Армении вынесло несколько месяцев назад. "Эти КПП могут обеспечить связь между Восточным Азербайджаном и Нахиджеваном (азербайджанское название - Нахичевань), Армения ждет положительного ответа от Азербайджана", - говорится в записи Пашиняна.

В опубликованном 18 августа 2022 года СНБ Армении проекте об открытии КПП на границе говорится о том, что целью этого решения является организация и осуществление пересечения лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу. КПП планируются открыть в направлении границы в Гегаркуникской области Армении (автомобильная дорога М11 от общины Сотк до самой границы Армении), в Араратской области Армении (автомобильная дорога общины Ерасх) и в Сюникской области Армении (автомобильная дорога М2, в 7,5 км на юг-юго-восток от общины Караундж).

Отсутствие ответа Азербайджана говорит о том, что Баку не выгодно разблокирование коммуникаций в том виде, в каком предлагает Армения. Азербайджан хочет лишь открытие экстерриториального коридора по Мегри (Зангезурский коридор), считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, Азербайджан рассматривает единственный вариант - открытие коридора, подобного Лачинскому. "Если этот вариант не работает, то, по сути, у Азербайджана нет других мотиваций для разблокировки коммуникаций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 17 октября.

По мнению Бадаляна, "Армения не может и не обязана предоставлять Азербайджану экстерриториальный коридор по своей территории, аналогичный Лачинскому". "Более того, сравнивать с Лачинским коридором у Баку нет никаких оснований, особенно если взять за основу трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, которое всегда приводит Азербайджан", - отметил Бадалян.

Пункт 9 трехстороннего соглашения Алиева - Пашиняна - Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

По его мнению, у Азербайджана нет такой острой необходимости в связи с Нахичеванской автономной республикой. Он также отметил, что в деблокаде коммуникаций на Кавказе заинтересованы Москва и Анкара.

"Конечно, и Армения имеет необходимость в деблокаде коммуникаций, особенно в условиях международных процессов и возможных проблем на дороге через Ларс, которая уже сейчас работает в свехнапряженном режиме. Но в то же время Армения, в свою очередь, должна иметь надежные механизмы для безопасных перевозок своих грузов через территорию Азербайджана. В противном случае это не разблокировка", - резюмировал Бадалян.

Твит Пашиняна очень похож на анонс бесславного финала "повестки мира" и отчаянную попытку предотвратить силовое открытие "коридора" вдоль армяно-иранской границы, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

То, что заявление об этом прозвучало после поездки Пашиняна в Астану, где он молча согласился с решением предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ, Айрумян считает неслучайным.

С инициативой наделить СНГ статусом наблюдателя в ОДКБ выступил президент России Владимир Путин, пишет "Лента.ру".

По ее мнению, это открывает путь войскам ОДКБ не только на границу Армении, но и в Нагорный Карабах.

Кандидат исторических наук, азербайджановед Татевик Айрапетян считает, что разблокировка коммуникаций на руку только Баку и исключительно на его условиях. Она обратила внимание, что сначала Баку активно вводил в оборот термин "коридор", о котором и речи нет ни в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года по Карабаху, ни в последующих заявлениях. Азербайджан никогда не обсуждает, а он сам как будет регулировать и организовывать коммуникации, которые должны быть предоставлены Армении по его территории. "Речь ведь о разблокировке коммуникаций в регионе для всех, а не для него одного в контексте связи с Нахиджеваном, а точнее, с Турцией", - заявила Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, Азербайджан будет прикладывать все усилия для открытия дорог на своих условиях. "Твит Пашиняна в очередной раз доказывает, что Армения готова предоставить дороги Азербайджану в рамках законодательства Армении. А то, что Пашинян говорит, что от Азербайджана нет положительного отзыва, говорит о том, что Баку продолжит применять как военное давление, так и международное, чтобы добиться открытия дорог на своих условиях", - добавила она.

Айрапетян напомнила, что неприемлемым экстрерриториальный коридор считает не только Армения, но и Иран, который неоднократно на высшем уровне заявлял, что не допустит изменения границ. Об этом могут свидетельствовать, в частности, военные учения на границе с Азербайджаном и вдоль реки Аракс.

Кроме этого, по ее словам, после встречи глав стран СНГ азербайджанская пропагандистская машина активно распространяет информацию о том, что "это последнее предупреждение Алиева Еревану, что если Армения не предоставляет экстерриториальный коридор, то, фактически, возрастает риск военного сценария".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Армении восприняли негативно вероятность открытия коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

"Я слабо себе представляю, как можно реализовать разблокировку коммуникаций в условиях вражды и ненависти друг к другу", - отметила жительница Еревана Нана Дарбинян.

По ее мнению, для Армении никакой пользы от дороги не будет - ни один армянин не станет ездить по территории Азербайджана, так как это небезопасно.

"Вся беда в том, что мы разные, и Азербайджан этим умело пользуется. Он уверен, что, проезжая по нашей территории, с ним ничего не случится, но армяне не смогут по его территории проехать безопасно", - считает жительница Еревана Сатеник Мурадян.

Она призналась, что и сама не доверяет азербайджанцам. "У на нет никаких гарантий, что они что-нибудь не выкинут. И это недоверие проверено временем", - говорит она.

По мнению жителя Еревана Саргиса Сардаряна, Азербайджан хочет отрезать Армению от Ирана и получить сухопутную границу с Турцией. "Конечно, всякие предложения Пашиняна Алиев отвергнет, если только это не "коридор" через Мегри. Но наши власти должны понять, что каждый раз, идя на уступки, аппетит Баку становится все больше. У них цель одна - уничтожить государство Армения, которая для турецких хищных проектов стала камнем преткновения уже сколько веков", - отметил Сардарян.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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