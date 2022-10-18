Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

18 октября 2022, 10:18

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Азербайджанские военные сымитировали обстрелы с армянской стороны, а затем обстреляли позиции армянской армии на границе, заявило Минобороны страны. Военное ведомство Азербайджана опровергло эти заявления.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так, 17 октября армянская сторона заявила, что азербайджанские военные обстреляли позиции солдат Армении на армяно-азербайджанской границе. Оборонное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Минувшей ночью позиции армянских военных подверглись обстрелам с азербайджанской стороны, сообщило Минобороны Армении. "18 октября около 02.20 [01.20 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. На данный момент ситуация относительно стабильная", – сообщило ведомство на своем сайте.

Находящиеся на линии соприкосновения азербайджанские военные, конкретно на участке Сотк-Кутакан, имитируют, будто бы по их позициям открыли огонь армянские солдаты. Они открывают огонь друг по другу, а затем обстреливают армянские позиции, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Таким образом, вооруженные силы Азербайджана сначала создают впечатление, что армянская сторона ведет огонь в их направлении, а затем открывают огонь в направлении армянских позиций", – пояснило министерство в своем Telegram-канале.

Сведения, распространенные Минобороны Армении, являются недостоверными, заявило оборонное ведомство Азербайджана. "Информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии минувшей ночью из стрелкового оружия различного калибра позиций вооруженных сил Армении не соответствует действительности", – сказано в сообщении министерства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

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