Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана

17 октября 2022, 10:20

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, сообщило сегодня Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 16 октября азербайджанская сторона заявила, что армянские военнослужащие обстреляли позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Лачинском и Товузском районах. В тот же день Армения назвала эти сведения недостоверными.

Азербайджанские солдаты обстреляли позиции армянских военных, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

"16 октября в 18.45 [17.45 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. На данный момент ситуация относительно стабильная", – сказано в сообщении ведомства.

Сведения о том, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, не соответствуют действительности, заявило оборонное ведомство Азербайджана. "Мы категорически опровергаем эту информацию", – сказано в сообщении пресс-службы министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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