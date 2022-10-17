17 октября 2022, 10:20

Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, сообщило сегодня Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 16 октября азербайджанская сторона заявила, что армянские военнослужащие обстреляли позиций азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Лачинском и Товузском районах. В тот же день Армения назвала эти сведения недостоверными.

Азербайджанские солдаты обстреляли позиции армянских военных, заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

"16 октября в 18.45 [17.45 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. На данный момент ситуация относительно стабильная", – сказано в сообщении ведомства.

Сведения о том, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат на армяно-азербайджанской границе, не соответствуют действительности, заявило оборонное ведомство Азербайджана. "Мы категорически опровергаем эту информацию", – сказано в сообщении пресс-службы министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Алиев оценил затраты на разминирование в Карабахе", "Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 октября 2022, 11:03

17 октября 2022, 09:42

17 октября 2022, 08:43

17 октября 2022, 07:44

  • Мобилизация повлияла на российские диаспоры выходцев с Южного Кавказа

    Частичная мобилизация не вызвала большого оттока из России представителей азербайджанской и армянской диаспор, и многие выходцы из этих стран участвуют в спецоперации на Украине. Некоторые предприниматели, ведущие бизнес в России, столкнулись с нехваткой кадров и сами просят приехать в страну своих земляков. В грузинской диаспоре частичная мобилизация вызвала желание покинуть Россию, хотя граждан Грузии и не пытаются мобилизовать, рассказали представители диаспор.

17 октября 2022, 06:44

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