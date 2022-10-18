Армянские политологи назвали главную задачу европейской миссии наблюдателей

18 октября 2022, 21:32

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Развертывание европейской наблюдательной миссии исключит вероятность возобновления боевых действий на границе Армении и Азербайджана, заявил политолог Андриас Гукасян. При делимитации за основу будут приниматься не линия соприкосновения войск, а карты, которые будут согласованы, указала политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Согласно четырехстороннему заявлению, миссия начнет работу в октябре и будет действовать два месяца. В отношении Армении приоритетом будет подготовка отчетов для поддержания работы комиссий по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

Представители европейской миссии, которая прибыла в Армению 17 октября, и министр иностранных дел обсудили накануне полномочия, места дислокации миссии наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МИД Армении.

"Глава МИД Армении выразил мнение, что развертывание миссии наблюдателей сыграет ключевую роль в объективном освещении в странах Евросоюза приграничной ситуации", - отметили в пресс-службе, не предоставив иных подробностей.

Представителей европейской миссии 17 октября принял также министр обороны Армении Сурен Папикян. "Министру обороны были представлены основные цели и задачи миссии. На встрече были обсуждены технические и организационные вопросы деятельности миссии" - говорится в публикации пресс-службы оборонного ведомства.

Развертывание европейской наблюдательской миссии станет механизмом предотвращения возобновления боевых действий, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Конструктивной партии Армении, политолог, правовед Андриас Гукасян.

По его словам, работа миссии позволит указать нарушителя режима перемирия. "Больше не будет неопределенности, кто ответственен за перестрелки на границе. И если сейчас Армения и Азербайджан выступают со встречными обвинениями, развертывание миссии лишит их такой возможности", - отметил он.

Это политический шаг, который исключит вероятность возобновления войны, добавил Гукасян.

"Согласие Армении и Азербайджана на развертывание миссии, наделение полномочиями наблюдателей, лишает стороны возможности вести войну. Если называть вещи своими именами, развертывание миссии закрывает Азербайджану возможность применять силу", - подчеркнул политолог.

По его мнению, функция миссии заключается в оценке, кто ответственен за применение силы. "До сих пор война была возможна только потому, что никто не нес ответственность за применение силы. Сейчас же ЕС создал механизм, который наделяет его политической возможностью, давать оценку, кто виноват. В этом главная суть деятельности миссии. И если какая-то сторона решится на возобновление войны, ее привлекут к политической ответственности", - считает Гукасян.

Миссия наблюдателей также посодействует определению реальной линии соприкосновения на границе Армении и Азербайджана, уверен Гукасян.

"Помимо главной задачи миссии, воспрепятствовать возобновлению войны, наблюдатели должны на местах оценить ситуацию, в частности, расположение боевых подразделений. Это позволит комиссии по делимитации учесть, где на территории Армении расположены азербайджанские войска, и наоборот. Европейская миссия установит реальную линию соприкосновения, потому что в компетенцию комиссии по делимитации, которая работает с картами, эта функция не входит", - пояснил он.

Редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян отметила, что о необходимости делимитации говорят все международные акторы. Однако, по ее словам, у каждого из них свои представления о том, на основании чего должна производиться делимитация.

"В частности, Россия говорит, что она должна быть осуществлена на основании карт, которые хранятся в ее Генштабе. Азербайджан ссылается на карты 1920 года. Но вряд ли европейцы или американцы согласны с такой постановкой вопроса. Думаю, у них свои представления. Упоминание в Пражском заявлении Алма-Атинской декларации 1991 года, видимо, является той основой, на которой в Европе и США рекомендуют проводить делимитацию. В этом контексте европейская гражданская миссия призвана, видимо, определить правовую базу для делимитации, и это, явно, будут не советские карты, о которых говорят Москва и Баку", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается изменения границ после войны 2020 года, то в случае делимитации за основу будут приниматься не нынешние реалии, а карты, которые будут согласованы, добавила политобозреватель.

"Если, конечно, стороны не придут к мнению о признании сложившихся реалий. Если Баку и Ереван договорятся, то европейская миссия только зафиксирует новую линию границ. Думаю, в течение двух месяцев, то есть, до конца года, европейская миссия будет компонентом сдерживания, чтобы до подготовки мирного договора, срок (подписания) которого как раз определен до конца года, не было военных провокаций", - предположила Айрумян.

По ее мнению, за правовую базу будет принятая Алма-Атинская декларация, которая оставляет нерешенным вопрос Нагорного Карабаха.

"Декларацию приняли в конце декабря 1991 года, тогда как 10 декабря 1991 года Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") отделился от Азербайджана, который пытался силой урегулировать карабахский конфликт, о недопустимости чего было несколько резолюций Совбез ООН. В этом смысле ссылки на Алма-атинскую декларацию оставляют небольшой люфт для вывода Арцаха за скобки обсуждений границы между Арменией и Азербайджаном", - заключила политобозреватель.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга основой мирного договора. Отношения Нагорного Карабаха и Азербайджана следует рассматривать отдельно, заявил он 30 сентября.

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