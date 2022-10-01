Пашинян отделил вопрос статуса Нагорного Карабаха от мирного договора с Азербайджаном

01 октября 2022, 01:20

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Основой мирного договора должно быть взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга, а отношения Нагорного Карабаха и Азербайджана следует рассматривать отдельно, заявил премьер-министр Армении.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа на встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиев и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность, что министры иностранных дел двух стран в течение месяца проведут предметные переговоры по разработке проекта мирного договора. в ночь на 13 сентября ситуация на границе обострилась. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости "предметных переговоров" с Азербайджаном по мирному договору. "Мы не отказываемся от достигнутых договоренностей. В ходе переговоров может быть сформулирован текст, который может быть для нас приемлемым. Если это будет для нас приемлемым, мы подпишем", - сказал он в интервью Общественному телевидению. Он добавил, что уже в ближайшие дни состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана по вопросу подготовки текста мирного договора.

Основой мирного договора должно быть взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга, указал премьер-министр Армении. "Если Азербайджан признает нашу территориальную целостность, основанную на договоре о создании СНГ от 18 декабря 1991 года, мы готовы пойти на взаимное признание территориальной целостности на этой основе. Это один из компонентов мирного договора. До сих пор нет ответа от Азербайджана о том, что он согласен подписать мирное соглашение на этой основе", - процитировало слова Пашиняна в интервью News.Am.

В мирном договоре "может не быть ссылки на вопрос Арцаха" (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), - добавил Пашинян. "Армения и Азербайджан могут взаимно признать территориальную целостность друг друга, а главным бенефициаром карабахского вопроса должен быть народ Нагорного Карабаха через своих избранных представителей. Мы с президентом Арцаха пришли к выводу, что объективно правильный курс состоит в том, чтобы отделить арцахско-азербайджанский процесс от армяно-азербайджанских отношений", - приводятся его слова в публикации.

Ни Россия, ни США, ни Европа не готовы признать независимость Нагорного Карабаха, заявил Пашинян в интервью. Ни одна из этих стран "не готова признать независимость Карабаха и ни одна не готова признать Карабах частью Армении. Мы должны признать этот факт", - привело его слова Armenpress.

После обострения ситуации на границе с Азербайджаном Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ.

Пашинян обозначил ожидания Армении от ОДКБ

Ереван ожидает, что ОДКБ зафиксирует свою зону ответственности и "красные линии" в Армении, подчеркнул в интервью Пашинян. По его словам, в ОДКБ выразили опасения "потерять Армению". "Я отреагировал на это так: в Армении есть обратные опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Говорят, что есть опасность выхода Армении из ОДКБ. Я сформулировал свой ответ наоборот: есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении", - процитировало его слова агентство "Новости Армении".

Пашинян отметил, что это на самом деле не игра слов, а очень серьезные предположения. По его словам, Армения ожидает конкретную политическую оценку ситуации. "Когда мы в прошлом с коллегами из ОДКБ вели обсуждения по части безопасности Армении, мы получили конкретное заверение, что граница Армении является "красной линией" для ОДКБ", - рассказал он.

Однако, по словам премьера, когда в 2021 году Армения обратилась в ОДКБ, то получила от организации странную реакцию: "на границе не проведена делимитация и демаркация". "Возник вопрос: в таком случае где проходит красная линия? Говорить, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит говорить, что нет ОДКБ. Потому что ОДКБ имеет зону ответственности, которая обозначена границами. Если границы нет, значит нет зоны ответственности, значит нет организации. (...) Вопрос следующий: выйдет ОДКБ из Армении или нет? Зафиксирует ОДКБ зону своей ответственности, свою "красную линию" в Армении?", - заявил он.

В середине мая 2021 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул конфликт. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. после чего Армения официально попросила военной помощи у союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном зере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Еще один вопрос в отношении ОДКБ - сформулирует ли организация "четкую политическую позицию по сложившейся ситуации или нет", заявил Пашинян. По его словам, действия Азербайджана против Армении должны быть зафиксированы и "представлена четкая дорожная карта" для исключения подобного в будущем, говорится в публикации.

Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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