ЕС готовит миссию наблюдателей на армяно-азербаджанскую границу

15 октября 2022, 09:18

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Делегация ЕС прибыла в Армению. Специалисты побывают в приграничных районах, ознакомятся с ситуацией и наметят места расположения гражданских наблюдателей ЕС, сообщил представитель МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Члены делегации ЕС по технической оценке прибыли в Армению 14 октября, останутся в стране до 17 октября и решат, в каких именно местах в приграничных районах будут находиться гражданские наблюдатели, рассказал замминистра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. В ходе визита будет также обсуждаться вопрос о количестве наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, со ссылкой на Ованнисяна сообщают "Новости Армении".

Договоренность об отправке гражданской миссии ЕС в Армению была достигнута 6 октября в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы. Баку, до этого отвергавший предложение Евросоюза о размещении вооруженных сил на границе с Арменией, не возражал против невооруженной миссии, приводит News.am сообщение пресс-службы МИД страны.

Ранее представитель ЕС сообщил, что главы МИД 27 стран ЕС намерены утвердить 17 октября гражданскую миссию для решения проблем между Арменией и Азербайджаном.

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