15 октября 2022, 09:18

ЕС готовит миссию наблюдателей на армяно-азербаджанскую границу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Делегация ЕС прибыла в Армению. Специалисты побывают в приграничных районах, ознакомятся с ситуацией и наметят места расположения гражданских наблюдателей ЕС, сообщил представитель МИД Армении. 

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Члены делегации ЕС по технической оценке прибыли в Армению 14 октября, останутся в стране до 17 октября и решат, в каких именно местах в приграничных районах будут находиться гражданские наблюдатели, рассказал замминистра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. В ходе визита будет также обсуждаться вопрос о количестве наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, со ссылкой на Ованнисяна сообщают "Новости Армении".

Договоренность об отправке гражданской миссии ЕС в Армению была достигнута 6 октября в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы. Баку, до этого отвергавший предложение Евросоюза о размещении вооруженных сил на границе с Арменией, не возражал против невооруженной миссии, приводит News.am сообщение пресс-службы МИД страны.

Ранее представитель ЕС сообщил, что главы МИД 27 стран ЕС намерены утвердить 17 октября гражданскую миссию для решения проблем между Арменией и Азербайджаном.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Гибель военных показала уязвимость армянских позиций на границе с Азербайджаном", "Азербайджан отверг обвинения Армении в обстрелах", "Армянским военным понадобилась помощь врачей после плена".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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