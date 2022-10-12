Переговоры в Праге показали роль Турции в урегулировании карабахского конфликта

12 октября 2022, 23:39

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Турция стала неотъемлемым участником урегулирования карабахского конфликта, хотя Россия и ЕС не заинтересованы в этом, подчеркнули бакинские политологи Илгар Велизаде и Элхан Шаиноглу, комментируя заявление главы МИД Турции о договоренности между Ереваном и Баку по пяти принципиальным пунктам мирного договора. Доминирующей роли Турции в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией мешают ее собственные сложные отношения с Арменией, указал турецкий журналист Сахиб Бекир.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван договорились по пяти принципиальным пунктам мирного договора, в числе которых территориальная целостность и демаркация границ, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил, что процесс нормализации отношений Армении с Турцией напрямую зависит от подписания мирного договора с Азербайджаном. Переговоры по мирному договору продолжаются, сообщил МИД Армении.

6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Баку назвал пять принципиальных пунктов нормализации отношений с Ереваном сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан предлагает следующие принципы для нормализации отношений: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН, сообщили в МИД Азербайджана.

Еще два принципа - делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес, добавили в ведомстве.

Бакинские аналитики сочли Турцию неотъемлемым участником урегулирования в регионе

Турция не может отодвинуть в сторону в вопросе карабахского урегулирования Россию и ЕС, так как против этого выступит Армения, но можно говорить об активности Анкары в диалоге между Баку и Ереваном, и постконфликтных региональных процессах в целом, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Илгар Велизаде. "Хочет кто-то или нет, но именно Азербайджан и Турция могут разблокировать, со своей стороны, региональные коммуникации. С этим должна считаться Армения, и об этом ей говорят в Москве и Брюсселе. Но проблема в том, что ЕС и Москва различно понимают роль Турции и по-разному реализуют свои интересы. Турция для этих сил является вынужденным участником карабахского урегулирования. ЕС и Россия не хотели бы активности Турции, но без Турции процессы будут иметь незавершенный характер", - отметил Велизаде.

"Турция встречается со сторонами конфликта не как статист, а как игрок, выдвигающий свои предложения и преследующий свои цели. Москва и ЕС ничего с этим поделать не могут", - подчеркнул он.

По его мнению, следующие шаги Анкары зависят от продуктивности переговоров, согласия с пятью принципами урегулирования Армении."Вряд ли Турция будет торопить события, поступать без учета интересов Азербайджана, синхронность с которым нужна для достижения цели. Азербайджан же будет активизировать процесс, ставить временные рамки, чтобы Армения действовала в рамках графика. Другие посредники не давят на Ереван, хоть и говорят, что хотели бы скорого завершения мирных переговоров", – добавил Велизаде.

Успешная встреча в Праге (при посредничестве Парижа и Брюсселя), где подтверждены международные границы Армении и Азербайджана, не понравится России, предположил руководитель центра исследований "Атлас", политолог Элхан Шаиноглу.

"Однако Пражская встреча не означает отстранение России от переговорного процесса. ЕС и Франция могут способствовать выработке сторонами конфликта текста мирного договора и определения границы между двумя кавказскими странами, Россия же остается главным фактором в создании Зангезурского транспортного коридора", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шаиноглу.

Стамбульский аналитик указал на потенциал Турции в процессе азербайджано-армянского урегулирования

Доминирующей роли Турции в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией мешают ее собственные сложные отношения с Арменией, процесс нормализации которых только начинается, считает главный редактор издания "Голос Турции" Сахиб Бекир.

"Турция не сможет перехватить процесс урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, так как армянская сторона относится к Турции с осторожностью. Но Турция сможет внести свою роль в процесс урегулирования. Армения прекрасно понимает, что без Турции ей невозможно будет диверсифицировать отношения с Россией как экономически, так и военно-политически. При этом, через Турцию для Армении открывается Европа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 24 апреля Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По его мнению, более активная роль в процессе Евросоюза также увеличивает влияние Турции на Армению."Мирное соглашение между Баку и Ереваном с ведущей ролью ЕС также повысило бы влияние Турции на Армению. Такой же процесс мы видели и по Грузии, заявившей о намерении двигаться по пути интеграции с ЕС. Большинство маршрутов в Европу пролегают через Турцию, кроме того, Турция — это член НАТО и именно за ней закреплен контроль этого региона в северо-атлантическом блоке. В качестве примера, Грузия из всех стран НАТО проводит свои военные учение в основном с Турцией", - отметил Бекир.

Долгосрочный и устойчивый мир в регионе, достигнутый при посредничестве ЕС в перспективе будет означать ослабление влияния России, считает Бекир.

"Россия и Турция, при всех хороших отношениях между лидерами, являются региональными соперниками. "Россия хочет, чтобы Сюникский (Зангезурский) коридор, контролировало российское ФСБ. Тогда как Запад предлагает чуть иную схожую схему, но без российских сил. Это более выгодно было бы для Турции, особенно в долгосрочной перспективе", - заключил он.

Армения сочла переговоры в Праге частично успешными

Ранее МИД Армении, комментируя слова главы МИД Турции заявил, что переговоры с Азербайджаном продолжаются, но каких-либо подвижек в этом вопросе после встречи в Праге не было. "В случае появления новых развитий, мы, как и прежде, надлежащим образом проинформируем общественность", - привело 11 октября слова пресс-секретарь МИД Армении Ваана Унаняна "Новости Армении".

7 октября, комментируя итоги встречи в Праге, Унанян подчеркнул, что армянская сторона неоднократно заявляла, что территориальная целостность и суверенная территория Армении не являются предметом торга. "Считаем закрепление этой позиции армянской стороны в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи в Праге, важным шагом с точки зрения восстановления территориальной целостности Республики Армения", - приводятся его словам на сайте МИД Армении.

При этом он заявил об отсутствии прогресса в вопросе Нагорного Карабаха. "Вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха является для нас ключевым. Мы поднимаем эти вопросы на всех встречах, в том числе с международными партнерами. Однако Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией", - процитировало его ведомство.

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