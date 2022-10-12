Чавушоглу заявил о договоренностях Баку и Еревана по нескольким пунктам мирного договора

12 октября 2022, 05:09

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Баку и Ереван договорились по пяти принципиальным пунктам мирного договора, в числе которых территориальная целостность и демаркация границ, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил, что процесс нормализации отношений Армении с Турцией напрямую зависит от подписания мирного договора с Азербайджаном. Переговоры по мирному договору продолжаются, сообщил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября на саммите Европейского экономического сообщества в Праге армянский премьер Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По итогам встречи с Пашиняном Эрдоган заявил, что Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, теперь контакты будут проводить спецпредставители обеих стран. Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 11 октября, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по пяти принципиальным пунктам мирного договора, сообщает caliber.az со ссылкой на интервью Чавушоглу телеканалу Tvnet.

"Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

При этом Чавушоглу отметил, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией начнется только после переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном, сообщает "Коммерсант".

Министр иностранных дел Турции также положительно оценил встречу президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге. При этом он уточнил, что на официальный Ереван оказывается давление и со стороны диаспоры, и со стороны групп внутри Армении.

На слова Чавушоглу отреагировал пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян. По его словам, переговоры с Азербайджаном продолжаются, но каких-либо подвижек в этом вопросе после встречи в Праге не было. "В случае появления новых развитий, мы, как и прежде, надлежащим образом проинформируем общественность", - заявил он.

Напомним, что Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. 24 апреля Пашинян заявил, что Армения ведет переговоры, направленные на нормализацию отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали 6 октября опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

11 октября военные ведомства Азербайджана и Армении обменялись обвинениям в обстрелах. Минобороны Аербайджана сообщило об обстреле позиций в Дашкесанском районе, Минобороны Армении назвало азербайджанских военных инициаторами перестрелки.

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