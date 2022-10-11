Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

11 октября 2022, 08:20

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Дашкесанском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало азербайджанских военнослужащих инициаторами перестрелки.

Как писал "Кавказский узел", утром 10 октября Минобороны Азербайджана заявило, что вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии около сел Кельбаджарского и Гедабекского районов. Во второй половине дня ведомство заявило, что армянские военные несколько часов обстреливали позиции в Дашкесанском и Товузском районах. Минобороны Армении отвергло эти обвинения.

10 октября в 23 часа (22 мск) подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около населенного пункта Астаф Дашкесанского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 08.15 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление, но изложило свою версию событий. По данным ведомства, около 21.10 мск 10 октября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. "Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет", - говорится в сегодняшней публикации на сайте Минобороны, переведенной на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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