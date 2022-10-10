Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

10 октября 2022, 19:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные на протяжении нескольких часов обстреливали позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Товузском районах, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало эти сообщения не соответствующими действительности.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около сел Кельбаджарского и Гедабекского районов. Военное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Армянские военные на протяжении нескольких часов обстреливали позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Товузском районах, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало эти сообщения не соответствующими действительности.

Об обстрелах позиций на границе заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Сегодня с 09:55 до 16:30 (с 8.55 до 15.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении из стрелкового оружия различных калибров периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тязякянд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии "приняли адекватные ответные меры", проинформировало ведомство.

Минобороны Армении опровергло это сообщение. "Минобороны Азербайджана уже второй раз за сутки распространяет дезинформацию, на этот раз утверждая, что 10 октября подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских боевых позиций, расположенных на северо-востоке и восточные части армяно-азербайджанской границы", - заявило военное ведомство на своем сайте.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, значительных инцидентов не зафиксировано", - указано в сообщении.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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