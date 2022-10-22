Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

22 октября 2022, 10:48

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Армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так, 20 сентября Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными армянских позиции на восточной части границы. Азербайджан в тот же день встречно обвинил Армению в обстрелах.

Вечером 21 октября армянские военные обстреляли позиции солдат Азербайджана, заявило Минобороны страны. "21 октября в 22.30 [21.30 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", – сообщило сегодня на своем сайте азербайджанское оборонное ведомства.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, добавило ведомство.

Минобороны Армении опровергло эти сведения. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения вооруженных сил Армении 21 октября будто бы открыли огонь по азербайджанским позициям, является недостоверным. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная", – заявило министерство сегодня на своем сайте.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в ночь на 13 сентября. Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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