Азербайджан встречно обвинил Армению в обстрелах

20 октября 2022, 19:55

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Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в Дашкесанском и Кельбаджарском районах, заявило Минобороны Азербайджана и опровергло сообщение Армении об обстреле со стороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило об обстреле азербайджанскими военными армянских позиции на восточной части границы.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций армянских военных. "Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении позиций противника 20 октября примерно в 16:30, абсолютно безосновательна. Мы категорически опровергаем эту информацию", - перевел сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Согласно другому сообщению Минобороны Азербайджана сегодня с 16:30 (15.30 мск) до 17:35 (16.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении – Прим. "Кавказского узла") с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии "приняты адекватные ответные меры", указано в пресс-релизе.