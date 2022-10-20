Минобороны Армении заявило об обстреле военных на границе

20 октября 2022, 17:32

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Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции на восточной части границы. С армянской стороны жертв нет, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли из минометов позиции армянских солдат расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Минобороны Азербайджана указало, что огонь открыли военные Армении, а азербайджанские солдаты приняли ответные меры.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Азербайджанские войска открыли сегодня огонь по армянским позициям на восточной части границы, Обстрел произошел в районе 16:30 (15.30 мск). Огонь велся из стрелкового оружия разного калибра, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"С армянской стороны жертв нет. На данный момент ситуация сравнительно стабильная", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана к 17.05 мск не содержится комментариев относительно этого заявления военного ведомства Армении.

Напомним, 19 октября стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ исключит вероятность возобновления боевых действий на границе.

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