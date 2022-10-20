Азербайджан переложил на Армению ответственность за перестрелку на границе

20 октября 2022, 12:10

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Военные Армении обстреляли минувшей ночью позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли из минометов позиции армянских солдат расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Армянские военные минувшей ночью обстреляли позиции азербайджанских солдат, заявило Минобороны Азербайджана.

"С 22.35 19 октября до 00.25 20 октября [21.35 – 23.25 мск 19 октября] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Военные Азербайджана открыли ответный огонь, уточнило министерство.

Напомним, сегодня стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ исключит вероятность возобновления боевых действий на границе.

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