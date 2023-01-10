Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

10 января 2023, 13:45

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На фоне ситуации на армяно-азербайджанской границе, Армения считает нецелесообразным проводить в текущем году на своей территории учения Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В Кремле заявили, что будут разбираться в ситуации.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении в текущем году миротворческих учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство".

14 мая 2021 года стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ в связи с проникновением азербайджанских военных на ее территорию. В организации в ответ заявили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и призвали власти этой страны решить ситуацию политическим путем. После этого как со стороны властей Армении, так и со стороны жителей страны стала звучать критика в адрес ОДКБ. В частности, участники митинга в Ереване 18 сентября 2022 года заявили, что Армении следует выйти из этой организации и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном.

В сложившейся ситуации Армения считает нецелесообразным проведение в текущем году на ее территории учений ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", – привело сегодня ИА "АрменПресс" слова Пашиняна.

В Кремле заявление Пашиняна будут прояснять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это новое заявление, будем прояснять. Но это наш близкий союзник, продолжим диалог", – сказал Песков, слова которого привело сегодня РИА "Новости".

Напомним, 23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Пашинян заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении меры поддержки, в частности речь шла об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации. Пашинян на это заявил, что предложенные меры помощи Армении "не содержали конкретики и политических оценок" эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана, и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ там нечего делать.

Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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