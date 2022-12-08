Пашинян объяснил отказ от предложений ОДКБ по помощи Армении

08 декабря 2022, 05:48

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Меры помощи Армении, предложенные Организацией Договора о коллективной безопасности, не содержали конкретики и политических оценок эскалации пограничного конфликта, а без этих оценок наблюдателям ОДКБ нечего делать на границе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, уверен научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября в Ереване состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По итогам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Он заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе и это может означать отказ организации от союзнических обязательств. 27 ноября ОДКБ предложила Армении комплекс мер поддержки, среди которых была заявлена возможность отправки на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации.

На фоне одной из сессий саммита в городе прошла акция протеста, участники которой заявили, что Армения должна выйти из-под влияния России и из состава ОДКБ, так как эта организация не учитывает армянские интересы, а членство в ней мешает развитию отношений с Западом. Участники акции заявили, что Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказала реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свой отказ подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы о мерах помощи Армении со стороны организации. По словам главы правительства, предложенные ему на подпись документы не конкретизировали, о какой именно помощи идет речь, и не содержали принципиально важных для Армении политических оценок произошедшего.

"Там есть строка "оказать Армении помощь, в том числе военно-политическую". Во-первых, непонятно, что за помощь конкретно предлагается. Во-вторых, принятие этой помощи без четких оценок опосредованно или прямо означает принятие статуса-кво, который установился на наших границах", - заявил во время выступления в парламенте 7 декабря Пашинян, чьи слова цитирует информагентство "Новости-Армения".

Пашинян отметил, что отправка мониторинговой миссии на границу Армении и Азербайджана стала возможной после того, как стороны признали в Праге территориальную целостность друг друга на основании Алма-Алтинской декларации 1991 года. Вместе с тем он подчеркнул, что наблюдателям от ОДКБ нечего делать на границе, пока организация не даст политическую оценку конфликту, - а без этой оценки принятие мониторинговой миссии Арменией "в определенной степени будет означать фиксацию статус-кво".

Отказ Никола Пашиняна подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ не был сиюминутным актом, до этого его сторонники несколько месяцев указывали на недостатки организации и «в Армении возник вопрос, является ли Россия верным союзником», отметил первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин.

«ОДКБ был публично обвинен в том, что не может назвать вещи своими именами. Это так, но в случае конфликта между двумя государствам на постсоветском пространстве России приходится действовать предельно осторожно и не называть вещи своими именами, дабы сохранить роль посредника в конфликте», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Затулина, в Армении с большим воодушевлением восприняли контакты Франции и США с официальным Ереваном, однако они не влияют на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. «Пашинян подписал документ, где подчеркивается безальтернативность Алма-Атинской декларации, признававшей границы республик на момент распада СССР. В результате судьба армянского населения Нагорного Карабаха переходит в разряд внутреннего дела Азербайджана, хотя несколько десятилетий она была внешней проблемой. Таким образом, поведение Пашиняна и властей Армении - это поведение людей, мало обеспокоенных судьбой армянского населения Нагорного Карабаха», - сказал Константин Затулин.

Отказ Пашиняна от подписания декларации не влечет значительных последствий для Армении, поскольку декларация не является правоустанавливающим документом, а военно-техническое взаимодействие Армении и России «идет по соглашению о двустороннем сотрудничестве», считает научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев. «Многие декларации СНГ не подписывали Азербайджан или Армения», - отметил он.

По словам Караваева, даже выход страны из ОДКБ не обязательно влечет серьезные последствия. «Узбекистан дважды выходил из ОДКБ, в 1999 и 2012 годах, но никаких особых последствий не было, поскольку сотрудничество продолжалось на основе двусторонних соглашений», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения никогда не заявляла о выходе из ОДКБ, но испытывает беспокойство из-за отсутствия реакции организации на угрозы безопасности в регионе, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на парламентской ассамблее ОДКБ 5 декабря. Армения ждет от ОДКБ "четкой политической оценки" сентябрьской эскалации пограничного конфликта и дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении, заявил он.

"Военно-политическая поддержка наших партнеров по ОДКБ была крайне важна для Армении, и армянская сторона изложила свои ожидания", - процитировало слова Симоняна информагентство "Новости-Армения".

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