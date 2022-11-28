ОДКБ предложила направить миссию на армяно-азербайджанскую границу

28 ноября 2022, 07:33

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Организация Договора о коллективной безопасности предложила Армении комплекс мер поддержки, в том числе военную и политико-дипломатическую. Также речь идет об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии ОДКБ для оценки ситуации, сообщил генсек организации Станислав Зась.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что организация не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе, и что это может означать её отказ от своих союзнических обязательств.

ОДКБ предложила Армении комплекс мер поддержки. В том числе речь идет об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации, сообщил генсек организации Станислав Зась.

"Ситуация непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана, там практически ежедневно происходят перестрелки", – привело его слова вечером 27 ноября ИА "Новости Армения"

Помимо отправки миссии на границу, меры поддержки ОДКБ также подразумевают политико-дипломатическую и военную помощь, добавил Зась. "[Все эти меры поддержки] в общем-то нашли поддержку у всех государств. Единственно, чего не удалось достичь [лидерам стран ОДКБ] – консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась", – процитировало РИА "Новости" слова генсека ОДКБ.

Станислав Зась при этом не рассказал подробностей о том, как именно ОДКБ предлагает оказать Армении военную и политико-дипломатическую помощь, а также не раскрыл деталей о наблюдательной миссии.

Напомним, как власти, так и жители Армении неоднократно критиковали ОДКБ за отсутствие помощи со стороны организации на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанский границе. Так, 23 ноября, на фоне одной из сессий саммита ОДКБ в Ереване прошла акция протеста, участники которой заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ.

За день до этого, 22 ноября, участники акции Национально-демократического полюса в Ереване заявили, что Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказала реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе.

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