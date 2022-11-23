Оппозиционеры в Ереване выступили против визита Путина

23 ноября 2022, 00:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армения должна выйти из ОДКБ, так как организация ничем не помогла армянам в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, заявили участники акции протеста против визита российского президента Владимира Путина. По их словам, Россия навязывает Армении свою волю.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, его посетит президент России Владимир Путин, сообщил 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван. Армянские политологи поспорили о целях визита Путина в Ереван.



16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Национально-демократический полюс провел 22 ноября акцию против приезда президента России Владимира Путина в Ереван на саммит ОДКБ, передает корреспондент «Кавказского узла».

По данным полиции, в акции приняли участие не более 150 человек. Сами организаторы заявили, что не подсчитывали число участников. Поддержать сторонников Национально-демократического полюса пришли также около двух десятков россиян.

Участники акции держали в руках флаги Армении, США, Франции и Украины, плакаты с антироссийским содержанием. Сторонники оппозиционного движения скандировали «ОДКБ, уходи», «Россия – враг» и «Свободная, независимая Армения».

Армянское общество вводят в заблуждение, что Никол Пашинян прозападный политик, но за все время у власти он беспрекословно выполнял требования России, заявил на митинге модератор акции Ваагн Авакян.

По его словам, Пашинян не отказал России ни в отправке контингента в Сирию, ни вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах. «Создали миф, что Россия притесняет Пашиняна и вынуждает на уступки потому, что тот, якобы, прозападный политик», - отметил он.

23 ноября в 15.00 по местному времени (14.00 мск) намечена встреча глав государств, входящих в ОДКБ, но до сих пор нет информации, что Путин прилетел в Ереван, заявил на митинге один из лидеров Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян.

«То говорят, летит, то говорят – нет. То говорят, что прилетит 22 ноября, то – 23 ноября <...> И неизвестно, прилетит ли он вообще. Пока что в Ереван прибыл Сергей Лавров», - сказал Гаспарян.

Другой лидер Национально-демократического полюса Ара Папян отметил, что 22 ноября исполнилось 102 года со дня арбитражного решения президента США Вудро Вильсона, определяющего границы армянского государства.

«Это решение до сих пор в силе и обязательно для исполнения. Арбитражные решения, согласно Гаагским конвенциям 1899 года и 1907 года, обязательны с момента подписания. Но арбитражное решение не было реализовано. 2 декабря Армению оккупировали русско-турецкие совместные силы. Армения потеряла суверенитет. Россия и Турция поделили Армению. Поэтому наше основное требование – деоккупация», - заявил он на митинге.

После митинга участники акции прошлись шествием по центральным улицам Еревана до Площади Свободы. Полиция обеспечивала безопасность мероприятия. Следующую акцию оппозиционное движение анонсировало 23 ноября в 15.00 по местному времени.

Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их прийти на митинг.

Леонид Симонов из Подмосковья прилетел в Ереван два дня назад. По его словам, он присоединился к акции, увидев скопления силовиков. «Я недоволен политикой Путина, как в отношении России, так и иных стран, в частности, Украины», - заявил он. Участие в протесте против приезда Путина дает ощущение свободы, добавил россиянин.

Мигрант Юрий Алексеев переехал из России в Армению после начала боевых действий в Украине. Из-за выражения гражданской позиции, в России его арестовали на 15 суток. «Когда я вышел, понял, что страна изменилась, и если останусь, то сяду в тюрьму, так как я не смог бы молчать», - заявил он.

Он считает нонсенсом проведение саммит ОДКБ в Ереване. «ОДКБ - не та организация, в которой следует состояться Армении. Саммит ОДКБ в Армении – нонсенс. Его надо было проводить в Азербайджане или с Лукашенко в Минске», - отметил Алексеев.

Для Армении политика России в последние 300 лет стала причиной территориальных потерь, боли и смерть, заявил житель Еревана по имени Тигран.

По его словам, 44-дневная война продемонстрировала это. «Армянский народ должен трезво оценить, кто наш враг», - отметил он.

Сторонница Национально-демократического полюса, представившаяся Вардуи, считает, что Путин должен стать персоной нон-грата. «Армянские власти и их хозяева должны знать, что мы против российского навязывания. В Армении должны прийти к власти национальные силы, которые будут диктовать национальную повестку. Россия пытается втащить Армению в Союзное государство, как Беларусь», - заявила она.

По мнению сторонницы оппозиционного движения, Армения должна выйти из ОДКБ. «Участие в ОДКБ ничего, кроме вреда, Армении не дает. Это ложная и бессмысленная структура, которая ничем не в состоянии помочь Армении. Мы должны выйти из ОДКБ и стать союзником США», - подчеркнула она.

Сторонник Национально-демократического полюса Вагинак Петросян считает, что присутствие глав стран ОДКБ нежелательное.

«В Армении у власти российская агентура <...> ОДКБ – российская структура для противодействия Западу. ОДКБ не в состоянии серьезно противодействовать, нас затягивает русско-турецкий тандем, препятствуя нашим взаимоотношениям с миром. Мы заложники России, ее губерния. И мы сегодня пытаемся донести до общества важность деколонизации», - заявил он.

По его словам, Армения должна избегать авторитарных режимов. «44-дневная война была спланирована, чтобы ослабить Армению, чтобы Пашинян сдал страну. И для деколонизации сначала надо избавиться от власти», - подчеркнул Петросян.

Цель акции - показать цивилизованному миру, что то, что произошло два года назад, была договорная война, навязанная армянскому народу, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из лидеров Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян.

По его словам, именно Россия принудила Армению к проигрышу в войне. «Заклятый «союзник» Армении – Россия <...> вынудил к проигрышу. И мы здесь, чтобы сказать, что Путин, Лукашенко и им подобные деятели - нежелательные лица в Армении. Что армянский народ решителен, восстановить свой суверенитет и деоккупировать страну», - отметил оппозиционный деятель.

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