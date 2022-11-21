Армянские политологи поспорили о целях визита Путина в Ереван

21 ноября 2022, 22:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Не все претензии Армении к ОДКБ могут быть разрешены на саммите глав государств-членов организации в Ереване, куда приедет Владимир Путин, однако не стоит ожидать выхода Армении из этого блока и ее переориентации на сотрудничество с Западом, считает политолог Александр Исканадарян. Россия использует ОДКБ против Азербайджана в том случае, если Азербайджан выйдет из орбиты российских интересов или займет явно антироссийскую позицию, уверен политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел",16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване на фоне эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

23 ноября состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, его посетит президент России Владимир Путин, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что Путин планирует отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван. " Она (встреча - прим. Кавказского узла") планируется, конечно", - привело слова Пескова сегодня ТАСС.

Визит президента России в Армению – протокольный, в Ереване состоится саммит ОДКБ с участием глав государств, входящих в военно-политический союз, заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

По его словам, в отличие от саммита G20 в Индонезии, на саммит ОДКБ Путин не мог послать министра иностранных дел. "Если бы Путин поехал на саммит G20, он оказался бы под огнем критики за боевые действия в Украине. Такое участие было бессмысленно. А в повестке же саммита ОДКБ – тема противостояния с Западом, будут обсуждать традиционные вопросы, как бороться с НАТО и с оранжевыми революциями", - сказал он.

Армянские власти не заявляли о выходе из ОДКБ, подчеркнул политолог. По его словам, провластные политики попытались дистанцироваться от ОДКБ, так как невозможно рационально объяснить позицию ОДКБ в контексте армяно-азербайджанского конфликта.

"Коллективная позиция ОДКБ – политика невмешательства, армянские власти знают об этом и разделяют эту позицию. Власти не могут сказать, что цель ОДКБ – противостояние с НАТО, а страны ОДКБ, в том числе Армения, рассматривают НАТО как противника", - отметил Гукасян.

Нарратив об уходе Армении из-под влияния России искусственный, считает он. "Большинство политических сил – правящая партия, парламентская оппозиция и значительная часть внепарламентской оппозиции, поддерживают сохранение отношений с Россией и признают ее доминанту в международных отношениях. Есть небольшое число внепарламентских партий, которые выступают за разрыв отношений с Россией. Однако практически все эти партии сотрудничают с Николом Пашиняном. Они дополняют тот значительный сектор агитационной машины, пропагандирующей сохранение отношения с Россией. И этот "альтернативный" взгляд необходим, чтобы, указывая на эту позицию, "доказывать", к каким опасным непредсказуемым последствиям может привести разрыв отношений. Пропаганда использует эту позицию для обоснования сохранение отношений с Россией. Это все – одна политическая система", - предположил политолог.

По его мнению, именно поэтому премьер лично координирует деятельность внепарламентских сил в рамках Консультативного собрания, а вовсе не из-за намерений выстраивать отношения с Западом и стремлений сбалансировать внешнюю политику, добавил Гукасян. По его словам, сотрудничество с ЕС практически не развивается. "Ни одна программа с ЕС практически не была реализована. В частности, Армения далека от получения права на безвизовый режим с Шенгенской зоной. Уровень взаимоотношений с западными столицами – нулевой. США предложили сотрудничество, но и тут власти вначале не возразили, но в итоге отказали. Серьезным вызовом стала резолюция Сената Франции, но и этот фактор армянские власти игнорируют", - полагает он.

15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении на акции у посольства Франции назвали эту инициативу основой для справедливого урегулирования конфликта. В Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи. Франция закупает у Азербайджана энергоносители в малых объемах, поэтому предложение об эмбарго не имеет смысла, подчеркнули азербайджанские журналисты.

У ОДКБ нет политической цели предоставить гарантии безопасности Армении, уверен Гукасян "Войска ОДКБ не вовлечены ни в один из конфликтов – ни киргизо-таджикский, ни армяно-азербайджанский, ни российско-украинский. Цели у ОДКБ иные. Организация объединяет авторитарные режимы, цель которых - противостояние политическому и военному влиянию Запада. Армения изображает демократическое государство, так как нуждается в финансовом содействии Запада. Но Армения – авторитарная страна с единоличным управлением одного человека", - подчеркнул Гукасян.

Формат ОДКБ Россия использует для работы на постсоветском пространстве. По его словам, этот формат охватывает события, начиная от выборов в Казахстане и заканчивая конфликтами, в том числе между Арменией и Азербайджаном, отметил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

"Противоречий в заявлениях армянских политиков о наличии оснований выхода из ОДКБ и проведения саммита ОДКБ нет. Это не имеет отношения друг к другу. Есть проблема в отношениях с ОДКБ, которые Армения пытается решать. Есть проблемы внутри ОДКБ. И, строго говоря, саммит один из способов об этом говорить. Более того, недовольство ОДКБ высказывалось неоднократно. И это естественно. С 2018 года армянская политика стала публичной. Бюрократический тип политики, который был до этого, стал открытым. Очень многие вещи, которые ранее не выплескивались, обсуждаются в открытом эфире", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

После осенней войны 2020 года в Армении есть недовольство деятельностью России и ОДКБ как одной из форм взаимодействия с Россией, при этом зависимость Армении России выросла, добавил Искандарян.

"Физическую безопасность жителей Арцаха обеспечивают российские миротворцы, а не армянская армия. И формы взаимодействия с Россией многообразные. Есть и проблемы. Россия сильно отвлечена на события в Украине. Но в целом, серьезных тенденций ухода Армении на Запад я не вижу. На дискурсивном уровне такого рода тенденции есть во всех странах бывшего СССР. Во всех странах, в которых есть свобода выражений мнения, эти дискурсы бывают. Это называется постколониальный синдром", - пояснил Искандарян.

Теоретически у России есть возможности предоставить гарантии безопасности Армении, однако использовать свои возможности Россия не будет, подчеркнул политолог.

"Политических форм воздействия явно не хватает. Работать с Азербайджаном политико-дипломатическими методами можно, но недостаточно. Это делает и Россия, это делает и Запад. Однако форм воздействия, чтобы гарантировать ту степень безопасности, которая требуется Армении, не говоря уже об Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), недостаточно. При этом сомнительно, что будут применяться другие инструменты неполитического характера. Проблема Арцаха, армяно-азербайджанские отношения не находятся в центре внимания России. То же самое и с другими странами ОДКБ. Сложно представить, что проблема безопасности Армении заинтересует Казахстан или Киргизию", - отметил он.

Визит российского президента связан с саммитом ОДКБ, уверен политический обозреватель 1in.am Акоп Бадалян. "Сомнительно, что визит состоялся бы, если не было повода", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян отметил, что какого-либо серьезного официального заявления о выходе Армении из ОДКБ не было."В обществе есть обоснованное недовольство ОДКБ и без политических акторов. На политическом уровне проблема в том, какие решения видят политики, и насколько они рациональные. От политиков ожидаются убедительные решения. Если говорим о выходе из ОДКБ, то какая есть альтернатива, если же остаемся в ОДКБ, вопрос, как они (ОДКБ) видят решение накопившихся проблем", - сказал он.

По его мнению, Армения пытается сбалансировать внешнюю политику и эта работа ведется не только с Западом."Но какой-либо тенденции, что Армения уходит от России на Запад, я не вижу. Для этого нет рациональной обоснованности и прагматичной необходимости. Армения пытается параллельно работать по другим направлениям, но не вместо России", - пояснил Бадалян.

Если не изменится политический контекст, ОДКБ не предоставит Армении гарантии безопасности, подчеркнул политобозреватель. "И тут дело не в отношениях блока к Армении. ОДКБ – структура, которая обеспечивает механизм отношений России со странами бывшего СССР. В интересах России. ОДКБ – инструмент реализации евразийских интересов России. Формально, Азербайджан не член ОДКБ, но находится в плоскости евразийских интересов России. Россия использует ОДКБ против Азербайджана в том случае, если Азербайджан выйдет из орбиты российских интересов, или станет противоречить интересам России. В ближайшей перспективе такого не будет", - заключил он.

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