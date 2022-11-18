Аналитики назвали бесперспективной резолюцию Сената Франции по Азербайджану

18 ноября 2022, 01:07

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Сенат Франции обращается в своей резолюции по Азербайджану к правительству своей страны, однако оно не обязано рассматривать все предложения парламентариев и не мотивировано это делать на фоне заинтересованности Европы в азербайджанских газе и нефти, указали российские политологи. Франция закупает у Азербайджана энергоносители в малых объемах, поэтому предложение об эмбарго не имеет смысла, подчеркнули азербайджанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении на акции у посольства Франции назвали эту инициативу основой для справедливого урегулирования конфликта. Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Армянские политологи указали, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан или снизить влияние России и Турции в регионе. Парламент Азербайджана рекомендовал правительству исключить Париж из процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и ввести санкции против французских компаний. Парламентарии обеих стран не учли экономические интересы своих государств и Евросоюза, потому их призывы вряд ли станут реальностью, сочли азербайджанские аналитики.

Политологи указали на интересы Франции в Азербайджане и регионе

Правительство Франции в принципе должно отреагировать на обращение сенаторов, указала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор исторических наук Евгения Обичкина.

"Но обращений бывает много. Однако не все они выливаются в какие-то реальные действия. Это связано ещё с тем, что должна быть очень сильная инициативная группа, которая будет проталкивать решение. В ближайшее время трудно будет это сделать. Потому что сейчас внешнеполитическое внимание в Европе и в Евразии всё-таки в первую очередь привлечено к Украине", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по словам профессора, во Франции в нынешнее время очень непростое положение у правительства и у президента, так как в Национальном собрании, как и в Сенате у них нет большинства.

Она считает, что резолюция Сената явно проармянская, потому что в стране имеет влияние армянская диаспора и связанное с ней проармянское лобби, которое имеется и в общественном мнении, и в политических и экспертных кругах. "Но и этому лобби понадобилось несколько десятилетий, чтобы протолкнуть решение по поводу геноцида армян в Османской империи. Это решение было принято после длительной, кропотливой работы. И при определённых условиях, когда Турция активно просилась в Евросоюз. Признание геноцида, вероятно, было в этом контексте", - отметила Обичкина.

Сейчас же помимо занятости другими внешнеполитическими вопросами, Франции, важно сохранить нормальные отношения с Азербайджаном, указала профессор.

"Алиев смог сбалансировано выстроить свои отношения с ЕС. Евросоюз отказался от давления на Азербайджан в политическом плане по поводу прав человека, авторитарных тенденций правления и т. п. И Франция тоже отказалась. Макрон признал, что "демократическая либеральная модель не универсальна". В последней его речи перед послами Франции в сентябре, он говорил "об авторитарном наступлении", с которым просто надо жить и в этих условиях выстраивать свою внешнюю политику", рассказала Обичкина.

Запад из-за энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане, заявляли ранее бакинские правозащитники. Еврокомиссия, исходя из "прагматических интересов", старается избегать острых углов в диалоге с Баку, подчеркнул координатор комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев. "Еврокомиссия довольствуется лишь облегчением судьбы некоторых политзеков, а не добивается кардинального решения проблем", - сказал он.

Главное, из-за чего Алиеву так удачно удалось выстроить отношения с ЕС и Францией — это заинтересованность в азербайджанских энергоносителях, указала она.

"Никто не захочет добавить к эмбарго российских энергоносителей и эмбарго энергоносителей из Азербайджана. Хотя сама Франция и в меньшей степени, чем страны Центральной и Восточной Европы зависела от энергоносителей из России. Свои энергетические проблемы Франция решает, но не без помощи Германии и не без логистической помощи Испании. Но в целом энергетическая политика ЕС требует очень бережного отношения к альтернативным России поставщикам. К тому же, Азербайджан не только сам поставляет энергоносители, но и является важной транзитной территорией для ряда проектов поставки энергоносителей из Центральной Азии", - пояснила Обичкина.

Это стратегическое значение Азербайджана в энергетической политике может помешать введению эмбарго и других мер против этого государства, считает она. "В силу этого фактора Франция будет избегать каких-либо резких действий против Азербайджана в пользу Армении, но при этом ратуя за предотвращение возможных столкновений и мирное разрешение конфликта", - сказала Обичкина.

По мнению профессора, обращение Сената Франции нельзя считать даже символическим. "Потому что символические обращения рано или поздно при наличии политической воли и благоприятной конъюнктуры могут перерасти в конкретные действия. Но вызывает очень большие сомнения в настоящее время возможность признания независимости Нагорного Карабаха", - резюмировала Обичкина.

Адресатами послания Сената является правительство и вся политическая элита Франции, указал заведующий сектором Отдела Европейский политических исследований ИМЭМО РАН им Примакова, кандидат политических наук Павел Тимофеев.

"Интересантами резолюции являются ряд общественных организаций, связанные с проармянским лобби во Франции. Лобби довольно сильное, работает в интересах Армении. Но нельзя тем не менее сказать, что оно влияет на настроение политической элиты. Там есть другие приоритеты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог напомнил о резолюции Сената Франции по Нагорному Карабаху, принятой после осенней войны."В то время Сенат вообще впервые в мире принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Конечно, в Армении это решение приняли с восторгом. Но, как мы видим, даже по прошествии 2 лет на внешнеполитический курс Франции это не повлияло. Уже тогда МИД Франции заявил, что эта резолюция отражает только позицию партии республиканцев, а вовсе не мнение всего политического руководства. И за этой резолюцией ничего не последовало", - указал Тимофеев.

25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха, после чего парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ. 3 декабря 2020 года аналогичную резолюцию приняла нижняя палата парламента Франции, говорится в материале "Кто же все-таки признал Карабах?", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По его словам, в Национальном собрании и Сенате Франции идёт достаточно сложная политическая борьба. "Борьба между правыми, левыми, центристами. Сейчас особенно запутанная ситуация. И несмотря на то, что может быть порой доминирующая сила, никогда нельзя сказать, что её позиция — это позиция политического руководства государства", - пояснил Тимофеев.

По его мнению, не стоит связывать позицию некоторых правых, взаимодействующих с армянским лобби с позицией французского руководства.

"Правительство в принципе не обязано рассматривать резолюцию как инструкцию к действию. Интересы Франции на Южном Кавказе сосредоточены вовсе не на том, чтобы всеми силами поддержать Армению или Карабах. Франция заинтересована в укреплении своих позиций в Закавказье. Да, во Франции в силу исторических, культурных причин и в силу наличия лобби многие симпатизируют Армении и в то же время существует большая заинтересованность в развитии экономических связей с Азербайджаном. Особенно в текущей ситуации, когда рассматриваются различные варианты компенсировать отказ от российских энергоносителей и получить другие источники получения энергоносителей. Кроме того, Франция активно инвестировала в развитие инфраструктуры в Азербайджане", - рассказал Тимофеев.

По его мнению, даже при определенной близости к Армении Франция будет продолжать балансировать в регионе Южного Кавказа и не захочет потерять воздействие на Азербайджан.

"И ещё Франция выступает конкурентом России за влияние на Южном Кавказе.Таким образом принятие резолюции вовсе не склонит чашу весов в одну — армянскую сторону. Франция будет пытаться укрепляться на Южном Кавказе и через нынешнюю армянскую элиту, но и Азербайджан по-прежнему будет играть важную роль для политики Франции в регионе. Тем более ситуация здесь сложная, так как присутствует влияние и США, и Турции, и Ирана", - подытожил Тимофеев.

Газ из Азербайджана покрывает 5% потребностей Европы

Обозреватель по энергетическим вопросам информационного агентства Turan Лада Евграшина считает маловероятным принятие правительством Франции эмбарго на импорт нефти и газа из Азербайджана. "Франция не покупает у Азербайджана нефть и газ. То есть, импорта газа вообще нет, а нефть если и закупается, то очень в мизерных объемах. Так что эмбарго не будет иметь смысла", - сказала Евграшина.

По ее мнению, Франция вряд ли будет инициировать и усилия по введению эмбарго против Азербайджана на уровне всего ЕС. "Во-первых, с учетом большой заинтересованности ЕС в диверсификации источников газа на фоне сворачивания сотрудничества с Россией партнеры по Евросоюзу не поддержат Париж. Во-вторых, введение эмбарго на углеводороды из Азербайджана может ударить по интересам самого французского бизнеса. Крупнейшая французская нефтегазовая компания Total является оператором газового проекта "Апшерон". Уже в будущем году начнется добыча газа с этого месторождения. С учетом высокого спроса на газ Европе Total может в перспективе поставлять свою долю на этот рынок и получать крупные доходы. Поэтому возможное эмбарго против Азербайджана может ударить по интересам и французской компании, лишая ее перспективного рынка", - подчеркнула Евграшина.

Она отметила, что по итогам 2022 года Азербайджан поставит в Европу около 11 миллиардов кубометров газа. "Основным покупателем азербайджанского газа является Италия. В этом году в Италию будет поставлено свыше 9 миллиардов кубометров газа, еще 1 миллиард кубометров – в Грецию и порядка 700 миллионов кубометров в Болгарию", - сообщила Евграшина.

Азербайджан поставляет в Европу объемы, удовлетворяющие потребности этого рынка на пять процентов, указала она. "Сейчас обсуждается удвоение экспорта азербайджанского газа в Европу в два раза к 2027 году. Конечно, и этого будет не много. Однако сейчас Европе важны любые дополнительные объемы. Диверсификация источников будет создавать ценовую конкуренцию. Кроме того, за счет азербайджанского газа можно будет обеспечивать потребности целого ряда стран Балканского региона", - отметила Евграшина.

Она добавила, что в 2021 году Азербайджан экспортировал около 27 миллионов тонн нефти, половина этого объема была поставлена в Италию. В целом, почти весь экспорт почти идет в Европу, из других регионов крупным покупателем является Израиль, продолжила эксперт.

“Нефть не менее важна в нынешней сложной международной ситуации для Европы и потому абсолютно нереально, чтобы Еврокомиссия отказалась от поставок азербайджанской нефти. Надо учитывать и то, что Азербайджан является транзитной страной, через которую в Европу поставляются также определенные объемы туркменской и казахстанской нефти", - продолжила Евграшина.

Журналистские расследования выявили активы азербайджанских властей во Франции

Азербайджанский журналист-расследователь, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов, который находится в вынужденной эмиграции в Европе, заявил, что группа азербайджанских журналистов в ходе расследования в 2017-1019 годах выявила крупные активы азербайджанских олигархов во Франции. "Эти активы, нажитые за счет коррупции, присвоения бюджетных средств, должны быть арестованы, а средства от их продажи возвращены азербайджанскому народу. За счет этих средств также следует поддерживать гражданское общество Азербайджана. Без сильного гражданского общества не может быть реальной демократии", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, представителям правящей элиты Азербайджана, в том числе членам семьи президента Ильхама Алиева и его сестры Севиль Алиевой принадлежат яхты, объекты недвижимости, каждая стоимостью в десятки миллионов евро на Лазурном берегу.

"Иногда недвижимость приобретается формально некими ассоциациями, однако в реальности принадлежат власть имущим из Азербайджана. К примеру, в центре Парижа большое здание было приобретено на имя «Азербайджанского дома», хотя оно используется для всяких приемов, вечеринок членами семей властной элиты Азербайджана", - отметил Гусейнов.

По его словам, видеоматериалы о яхтах и роскошной недвижимости азербайджанской элиты были включены в фильм "Икорная дипломатия", снятый в 2021 году французскими журналистами.

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