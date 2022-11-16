Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности

16 ноября 2022, 20:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламент Азербайджана в ответ на резолюцию Сената Франции о признании Нагорного Карабаха и введении санкций против Азербайджана рекомендовал правительству исключить Париж из процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и ввести санкции против французских компаний. Парламентарии обеих стран не учли экономические интересы своих государств и Евросоюза, потому их призывы вряд ли станут реальностью, сочли азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Перед ее обсуждением у посольства Франции в Ереване собрались беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении, которые назвали эту инициативу основой для справедливого урегулирования конфликта. Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Политолог Армен Варданян отметил, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан. Политический обозреватель Наира Айрумян полагает, что документ снижает влияние России и Турции в регионе. Резолюция Сената Франции носит провокационный характер и препятствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил азербайджанский МИД.

Парламент Азербайджана предложил ответные меры в связи с резолюцией Сената Франции

Милли Меджлис Азербайджана сегодня обсудил вопрос о принятии Сенатом Франции резолюции, содержащей обвинения в адрес Азербайджана и призывающей принять меры против него.

Как отметила, открывая обсуждение, спикер парламента Сахиба Гафарова, "каждая строка резолюции Сената пропитана ненавистью к Азербайджану". "Принятая Сенатом резолюция, которая лишена всяких моральных, правовых и политических оснований, демонстрирует готовность причинить вред отношениям между Францией и Азербайджаном и нанести вред отношениям между ЕС и Азербайджаном. Мы призываем Францию перестать пытаться изображать Армению жертвой", - сказала Гафарова.

За последние два года парламент Франции неоднократно проявлял несправедливую позицию в отношении Азербайджана, подчеркнула она. По словам Гафаровой, принятая резолюция порождает "ненависть к азербайджанскому народу и государству". "Эта резолюция оправдывает территориальные претензии Армении", - продолжила она.

Парламент принял заявление, в котором указано, что резолюция Сената и ранее принятые обеими палатами парламента Франции документы, "подрывают отношения азербайджано-французские отношения, включая пункты двустороннего договора договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве от 1993 года и демонстрируют неуважение к международно-признанной территориальной целостности Азербайджана".

"Одной из причин того, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не решался в течение 30 лет, была поддержка Францией Армении в попытках сохранить статус-кво", - указано в заявлении.

Парламент призвал правительство Азербайджана "не допускать Францию к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией". Кроме того, предложено заморозить французские активы и пересмотреть участие французских компаний в энергетическом секторе Азербайджана,

Парламентарии проигнорировали экономические интересы

В эффективности мер, предложенных парламентом в ответ на резолюцию Сената Франции, усомнился член политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"Конечно, Азербайджан должен жестко отреагировать на несправедливую и необоснованную резолюцию Сената Франции и предложенные им меры против азербайджанского государства. Однако шаги Баку должны быть выверенными для отстаивания политических и экономических интересов страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, предложенная парламентом "заморозка французских активов" - оторванная от реальности мера. "В Азербайджане работают десятки французских компаний, у них есть конечно какие-то активы. Но у Азербайджана на пространстве Европейского союза больше активов. Думаю, что речь должна идти не о санкциях против французских компаний, а напротив использовании их возможностей для воздействия на политику Парижа. В Азербайджане реализуют проекты такие французские гиганты как Alstom, Thales, Schneider-Electric, Suez, Technip, Total, Lafarge-Holcim. Думаю, что правительство Азербайджана должно работать с этими компаниями, чтобы они использовали свои влияние на центры принятия решений в Париже. Известно, что в странах западных демократий интересы крупного бизнеса учитываются в коридорах власти", - сказал Джафарли.

Другим путем воздействия на политику Франции Джафарли считает активные отношения со странами-соперниками Франции в разных частях мира.

По его данным, самым крупным покупателем азербайджанской нефти и газа в Европе является Италия.

"Сенат Франции призывая к бойкоту азербайджанской нефти и газа в Европу фактически наносит удар по интересам Италии. Как раз Италия может быть той страной, которая будет активно лоббировать энергетическое сотрудничество с Азербайджаном в ЕС и блокировать возможные попытки санкций. Вообще французские политики, призывая к бойкоту энергетического сотрудничества с Азербайджаном, выступают против политики ЕС, который усердно занят поиском альтернативных источников поставок газа в Европу на фоне фактически полного разрыва связей с "Газпромом". Кстати, французские парламентарии идут и против интересов собственной корпорации Total, которая является оператором крупного газового месторождения в Азербайджане, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2023 году", - сказал Джафарли.

Италия в январе-апреле 2022 года заняла первое место в общем экспорте нефти Азербайджана, который поставил в эту страну 4 373 725,39 тонн нефти на сумму свыше трех миллиардов долларов, сообщило 23 мая агентство Abc. Az.

Total – единственная компания Франции, которая представлена в энергетическом секторе Азербайджана, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Эта компания, по его словам, имеет пять процентов долевого участия в консорциуме, эксплуатирующему нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. "Кроме того, французская компания в настоящее время имеет 50 процентов акций и является оператором проекта разработки крупнейшего газового месторождения "Апшерон". Контракт был подписан еще в 2009 году, разведывательные работы начались в 2011 году. Первоначально запуск производства планировался на 2018 год, потом сроки были перенесены на 2020-2021 годы, теперь называют 2023 год. Сама компания не объясняет причин отсрочки начала добычи. Для сравнения отмечу, что с месторождения "Шахдениз" газ стали добывать спустя шесть лет после начала работ. В случае, с "Апшерон» прошло уже 11 лет", - отметил Шабан.

Бурение разведочной скважины на морском месторождении "Апшерон" началось в январе 2011 года. Бурение осуществляет датская компания Maersk. Проект по разведке и разработке месторождения "Апшерон" осуществляется SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана) и французскими компаниями Total и GDF Suez.

Коммерческие условия контракта с Total не раскрываются, указал Шабан. "Поэтому неизвестно, оговорена ли в контракте возможность расторжения контракта за несвоевременное выполнение работ или по каким-то другим причинам. По крайней мере, до сих пор правительство Азербайджана к французской компании на публичном уровне не выдвигала претензий. Думается, что с учетом возросшего спроса в Европе на газ и повышения цен на голубое топливо, Total ускорит работы и в 2023 году уже начнет производство газа на "Апшероне". Кстати, члены Сената Франция, призывая к отказу в Европе от азербайджанского газа забывают, что одним из крупных бенефециаров этого сотрудничества в ближайшем будущем станет компания их страны", - сказал Шабан.

Такими методами, как резолюция Сената Франции, на Азербайджан не возможно оказать давление, отметил член Комитета парламента Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Расим Мусабеков.

"Резолюции французских парламентариев Азербайджан не пугают. На санкции ответим санкциями. На бойкот – ответным бойкотом. Начнут в Европе кампанию против Турции и Азербайджана, ответим кампанией против Франции в исламском мире, тем более, что есть много темных страниц французского колониального прошлого. В качестве покупателя нашей нефти и газа Франция не значится. А такие крупные европейские державы как Великобритания, Германия, Италия и другие внешнеэкономические партнеры Азербайджана вряд ли примкнут к анонсированным Сенатом Франции санкциям. Париж, даже поддержанный сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не смог протащить через Совет безопасности ООН резолюции против Азербайджана ни во время 44-дневной войны 2020 года, ни в ходе сентябрьских столкновений на армяно-азербайджанской границе", - сказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство Франции не станет воплощать в практическую плоскость пункты резолюции Сената, тем более что "она не имеет юридической силы и носит всего лишь рекомендательный характер", уверен член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы. "Конечно, резолюция Сената была принята на основе консенсуса политических сил Франции, в том числе с участием парламентариев от правящей партии. В этом смысле, правительство можно считать "соучастником" решения Сената. Дело в том, что во время войны 2020 года и после нее влияние Франции на дела в Южном Кавказе сильно ослабло на фоне усиления России и Турции. Чтобы восстановить свое влияние, Париж пытается оказывать давление на Баку, чтобы его полностью не устраняли от процесса. С другой стороны, Франция понимает, что полное игнорирование интересов Азербайджана может привести к потере Парижем своей посреднической роли", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ильхам Алиев и Никол Пашинян после встречи в Праге 6 октября заявили, что Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которым обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения также согласилась на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

На Пражской встрече 6 октября Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона президент Франции, Макрон поддержал пункт о взаимном признании территориальной целостности друг друга Азербайджаном и Армении, указал Джуварлы. "При этом, упоминания о Карабахе вообще не было в документе, что полностью отвечало интересам Баку", -отметил он

Он также обратил внимание на то, что в преддверии обсуждений в Сенате Макрон звонил президенту Азербайджана. "Полагаю, что президент Франции заверил, что резолюция Сената не окажет влияния на политику Парижа по урегулированию конфликта на основе ранее согласованных принципов и Париж будет придерживаться нейтралитета", - подчеркнул Джувардлы.

12 ноября Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщила 12 ноября пресс-служба президента Азербайджана. Алиев "отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", указано в сообщении.

По мнению Джуварлы, признание "независимости Нагорного Карабаха" и введение санкций против Азербайджана подорвало бы позиции Франции на Южном Кавказе.

"Во-первых, санкции не поддержит Евросоюз, потому что он нуждается в азербайджанских углеводородах. Во-вторых, признание Нагорного Карабаха привело бы к полному разрыву отношений Азербайджана с Францией, и ухода Парижа из страны, которая имеет важное геополитическое значение на стыке Европы и Азии, пересечении транспортных коридоров, является по сути воротами в Центральную Азию. Да, еще разрыв с Баку окончательно испортил бы отношения Франции с Турцией, с которой сейчас Париж, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях, активно контактирует для реализации зернового коридора из Украины", - сказал Джуварлы.

МИД Азербайджана отреагировал на резолюцию нотой протеста

Сегодня временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была представлена нота протеста в связи с принятой Сенатом Франции 15 ноября резолюцией против Азербайджана. В ходе встречи до сведения дипломата доведено, что "принятая Сенатом Франции резолюция, содержащая совершенно не соответствующие действительности, ложные и клеветнические положения, была решительно отвергнута Азербайджаном", говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Также было отмечено, что "резолюция носит явно провокационный характер" и "Франция, претендующая на содействие мирному процессу, еще раз наглядно продемонстрировала свою проармянскую, предвзятую и одностороннюю позицию", "Этот шаг Франции направлен на то, чтобы нанести серьезный удар по установлению мира в регионе, особенно по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Помимо грубого нарушения норм и принципов международного права, указанная резолюция полностью противоречит обязательствам по статье 2, пункту 3 "Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве" (1993 г.) между Азербайджаном и Францией, далее говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана. "На встрече азербайджанская сторона настоятельно потребовала от Франции воздерживаться от действий и заявлений против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, охраняемых международным правом и вмешательства в его внутренние дела", - далее подчеркивается в сообщении МИД.

Временный поверенный в делах Франции заверил, что передаст обращение азербайджанской стороны до правительства своей страны, сказано в заключение пресс-релиза.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.