МИД Азербайджана раскритиковал резолюцию Сената Франции

16 ноября 2022, 11:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Резолюция Сената Франции носит провокационный характер и препятствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил азербайджанский МИД.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой указал на необходимость признать независимость Нагорного Карабаха и ввести экономические санкции против Азербайджана. Перед ее обсуждением у посольства Франции в Ереване собрались беженцы из Нагорного Карабаха и жители Армении, которые подчеркнули, что эта инициатива сенаторов может стать основой для справедливого урегулирования конфликта. Власти Нагорного Карабаха приветствовали принятие резолюции. Политолог Армен Варданян отметил, что резолюция пока не будет иметь практического значения, но может стать инструментом давления на Азербайджан. Политический обозреватель Наира Айрумян полагает, что документ снижает влияние России и Турции в регионе.

Резолюция Сената Франции носит провокационный характер и отражает абсолютно далекие от реальности, "лживые и клеветнические положения", заявил азербайджанский МИД. По его мнению, документ препятствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Эта принятая сенатом и не имеющая никакой юридической силы резолюция в очередной раз демонстрирует предвзятую и одностороннюю политическую позицию Франции, заявляющей о намерении внести вклад в мирный процесс", - говорится в сегодняшнем сообщении МИД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По мнению внешнеполитического ведомства Азербайджана, в резолюции верхней палаты парламента Франции игнорируются факты "оккупации Арменией на протяжении почти 30 лет территорий Азербайджана". "Права и безопасность проживающего в этом регионе армянского населения являются внутренним вопросом Азербайджана, и это будет обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана", - сказано в заявлении МИД.

Ведомство подчеркнуло, что отвергает эту резолюцию Сената Франции.

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