Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ

24 ноября 2022, 08:17

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Организация Договора о коллективной безопасности не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе, это может означать её отказ от своих союзнических обязательств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября в Ереване состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На фоне одной из сессий саммита, в городе прошла акция протеста, участники которой заявили, что Армения должна выйти из-под влияния России и из состава ОДКБ, так как эта организация не учитывает армянские интересы, а членство в ней мешает развитию отношений с Западом.

Участники акции Национально-демократического полюса в Ереване 22 ноября, приуроченной к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и визиту президента России Владимира Путина в Армению, заявили, что Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказало реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. Активисты призвали власти Армении выйти из ОДКБ и из-под влияния России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Причиной этого решения он назвал "отсутствие политической оценки агрессии со стороны Азербайджана против суверенной территории Армении", передал корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Армении также заявил, что членство Армении в ОДКБ не сдержало эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта. "Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, в восприятии ОДКБ в армянском обществе, так и за ее пределами, и это главная неудача председательства Армении в ОДКБ", – сказал Пашинян.

С 11 мая 2021 года военные Азербайджана заняли около 140 квадратных километров территории Армении. Согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года N3314, эти действия расцениваются как агрессия, заявил Пашинян.

Армения ожидает от ОДКБ политической оценки, а если ее не будет, то это будет означать, что границы между Арменией и Азербайджаном нет. И в этом случае нет зоны ответственности ОДКБ, а значит, нет и самой организации, добавил премьер-министр Армении.

Армения предлагает ОДКБ ускорить переговоры с азербайджанской стороной об отводе военных на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года, сказал Пашинян. "Отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие решения может означать отказ ОДКБ от своих союзнических обязательств. <…> На данный момент я считаю, что документы недостаточно доработаны и в таком виде я не готов подписывать их", – отметил премьер-министр Армении.

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